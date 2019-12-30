زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر بلدة جنوب إيران اليوم الاثنين، حسبما أفاد المركز الإيراني لرصد الزلازل. وهز الزلزال لمدة نحو ثماني ثوان قرية قالا قاضي التي تبعد نحو أربعين كيلومترا شمال شرقي مدينة بندر عباس الساحلية. ووقع الزلزال على عمق نحو عشرين كيلو مترا. وانتشرت فرق الإنقاذ للتحقق من وقوع أضرار محتملة.

ويسكن القرية نحو خمسة آلاف شخص، معظمهم من المزارعين. وتقع إيران على خط صدع زلزالي وتواجه زلزالا كل يوم تقريبا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر شمال غربي إيران ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ما يزيد على ثلاثمائة. وفي 2003 ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات ودمر مدينة بم التاريخية تماما وقتل جراءه ستة وعشرون ألف شخص.