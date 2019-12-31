بومبيو: إيران تسعى لتزوير انتخابات برلمانها

هاجم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، ديمقراطية النظام الإيراني، واصفا ما يحدث بأنه تلاعب داخل النظام باستبعاد الأصوات الشريفة. وقال في تغريدة "انتخابات البرلمان الإيراني على بعد شهرين، لكن النظام يتلاعب بالفعل بالمرشحين من خلال استبعاد أكثر من 1000 مرشح. نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يريد ببساطة أن تُسمع أصواته".

وكان وزير الخارجية الأميركي قد وجه انتقادات حادة إلى خامنئي بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه خلال المظاهرات التي اندلعت في نوفمبر. وقال عبر حسابه في تويتر "يحق للشعب الإيراني الحداد على 1500 ضحية تم ذبحهم على يد خامنئي خلال الاحتجاجات الإيرانية". وتابع "يخشى النظام مواطنيه، وقد لجأ مرة أخرى إلى العنف وأغلق الإنترنت".

“Elections” for the Iranian parliament are two months away, but the regime is already cooking the books by disqualifying over 1,000 candidates. We stand by the Iranian people, who simply want their voices to be heard. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 30, 2019

وتحدثت تقارير عن زج النظام الإيراني بقوات عسكرية واسعة في المدن الإيرانية لمنع المتظاهرين من تأبين ضحاياهم في أربعينية ضحايا الاحتجاجات.

وخرجت مظاهرات متفرقة في عدة مدن إيرانية تكريما لضحايا الاحتجاجات الإيرانية، لكن قوات النظام الإيراني جابهتها باعتقالات واسعة وإغلاق الإنترنت.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت نقلا عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية، أن حوالي 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني واستمرت أقل من أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.