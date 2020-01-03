خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين في منزل سليماني

زار عدد من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، الجمعة، منزل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته ضربة جوية أميركية في بغداد، فجر الجمعة.

وسجلت مشاهد فيديو وصور خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين وهم يؤدون واجب العزاء لأسرة سليماني.

وهدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجمعة، برد واسع على قتل سليماني.

وقال المجلس القومي الإيراني: سنرد في المكان والزمان المناسبين، مهددا الولايات المتحدة الأميركية برد قاسٍ.

واعتبر المجلس قتل سليماني خطأ استراتيجيا أميركيا كبيرا.

وكان المرشد الإيراني، خامنئي، قد دعا في وقت سابق إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في هجوم صاروخي أميركي استهدفه هو ومجموعة من مرافقيه خارج مطار بغداد.

وأضاف خامنئي أن "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة، لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة"، بحسب قوله.

وتوعد بانتقام عنيف، قائلاً: "ينتظر المجرمين قتلة سليماني انتقام عنيف"، بحسب تعبيره.

وأكد أن "مقتل سليماني سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستكون أكثر تصميماً على مقاومة الولايات المتحدة، رداً على مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في العراق.

فيما نقلت قناة "العالم" على "تليغرام" عن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، قوله إن "الشعب الإيراني لن يغضَّ الطرف عن دماء أبنائه الأبطال".

شاهد.. لحظة سقوط الصاروخ على المركبات التي تقل #قاسم_سليماني ومهدي المهندس قرب مطار بغداد pic.twitter.com/TSUCBxTgLX — العربية (@AlArabiya) January 3, 2020

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن ممثل خامنئي في فيلق القدس، علي شيرازي، قوله إن الانتقام لاغتيال الفريق سليماني واجب شرعي، و"سنحرم الأميركيين من النوم".

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية على "تليغرام"، عن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، تهديده: "سننتقم من كل من تورط في عملية اغتيال قاسم سليماني".

يأتي ذلك فيما توعّد محسن رضائي، رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري، الولايات المتّحدة بـ"الانتقام" لمقتل سليماني.

وقال رضائي في تغريدة على "تويتر": "سننتقم له من أميركا شرّ انتقام".

موضوع يهمك بعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر الجمعة، وأبومهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد،... ترمب: قاسم سليماني كان يجب أن يُقتل منذ سنوات طويلة أميركا

فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وأن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق أن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد، وأن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه.

مستشار خامنئي: رد حاسم على أميركا وإسرائيل

وإلى ذلك، قال العميد حسين دهقان، مستشار خامنئي للشؤون الدفاعية، إن على "أميركا وإسرائيل أن تنتظرا الرد الحاسم من محور المقاومة"، نقلا عن قناة "العالم" على "تليغرام".

وأضاف: "من الآن فصاعدا على المسؤولين الأميركيين ومن يدور في فلكهم ترقب الرد على جريمتهم. لن يقتصر الرد على الجريمة النكراء على إيران وحسب، وانما سيكون الرد واسعا. أقول لأميركا إن سرورها باغتيال سليماني لن يدوم طويلا".

واختتم : "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ستدفع ثمنها بالكامل".