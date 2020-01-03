ظريف: اغتيال سليماني "تصعيد خطير"

نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، قوله، الجمعة، إن اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري سيعزز المقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة والعالم.

وقال ظريف، في بيان، إن "وحشية وغباء" القوات الأميركية في اغتيال القائد سليماني "ستجعل شجرة المقاومة في المنطقة والعالم أكثر ازدهاراً دون أدنى شك".

وقبلها بقليل، غرّد ظريف على "تويتر" قائلاً إن اغتيال سليماني "تصعيد خطير للغاية".

وأضاف على "تويتر": "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن كل تبعات مغامرتها المارقة".

موضوع يهمك بعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر الجمعة، وأبومهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد،... ترمب: قاسم سليماني كان يجب أن يُقتل منذ سنوات طويلة أميركا

يأتي ذلك فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن طهران قدمت احتجاجاً، الجمعة، للقائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية لديها على اغتيال قاسم سليماني.

وأضاف التلفزيون أن وزارة الخارجية استدعت الدبلوماسي السويسري في طهران لتقديم الاحتجاج.

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.