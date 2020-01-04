قاسم سليماني يوارى الثرى الثلاثاء في إيران

يوارى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، الثرى، الثلاثاء في مسقط رأسه كرمان بوسط إيران، على ما أعلن الحرس الثوري، السبت.

وأثار مقتل سليماني وأبرز مساعديه في العراق نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في ضربة أميركية فجر الجمعة في بغداد، غضبا شديدا في طهران وبعث مخاوف من تصعيد كبير في المنطقة.

ويصل جثمان سليماني إلى طهران مساء السبت على أن ينقل الأحد إلى مدينة مشهد المقدسة، حيث تجري مراسم تشييع بالقرب من مزار الإمام رضى، على ما أفاد الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه ليل الجمعة.

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وجاء في البيان: "ستجري مراسم بعد ذلك في طهران صباح الاثنين ثم يوارى الجثمان (... ) الثرى في كرمان صباح الثلاثاء".

وكان سليماني، الذي قتل في سن الـ62 عاما، شخصية أساسية في النظام الإيراني، ولعب دورا محوريا في ترسيخ نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وتوعد المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، "بانتقام قاس" لمقتل سليماني، وأعلن الحداد الوطني 3 أيام في البلاد.

وقام كل من آية الله خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة عائلة سليماني، الجمعة، لتقديم التعازي.

هذا وتجمع الآلاف من المشيعين، السبت، في موكب جنازة عبر بغداد لأكبر جنرالات إيران، سليماني، وغيره من قادة الميليشيات الذين قتلوا في غارة جوية أميركية.

وشارك رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، في مراسم التشييع، وكان العديد من المشيعين يرتدون ملابس سوداء، ويحملون أعلاما عراقية وأعلام ميليشيات مدعومة من إيران وموالية بشدة لسليماني.