كيف خطط سليماني لاستهداف الأميركيين.. قبل شهرين من مقتله

قبل شهرين ونصف من مقتل قائد فيلق القدس قي الحرس الثوري قاسم سليماني في ضربة أميركية استهدفت موكبه فجر الجمعة فور خروجه من مطار بغداد، كشفت مصادر لـ"رويترز" عن خطط وضعها سليماني لاستهداف القوات الأميركية في العراق وأماكن أخرى.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع قاسم سليماني مع حلفائه من الفصائل الشيعية المسلحة بالعراق في فيلا على نهر دجلة، على الجانب الآخر من مجمع السفارة الأميركية في بغداد.

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قال قائدان في الفصائل ومصدران أمنيان مطلعان على الاجتماع لرويترز إن سليماني أصدر تعليمات إلى أكبر حلفائه في العراق، أبو مهدي المهندس، وزعماء فصائل قوية أخرى بتكثيف الهجمات على أهداف أميركية في البلاد باستخدام أسلحة متطورة جديدة قدمتها لهم إيران.

جاء الاجتماع الاستراتيجي، الذي لم تتحدث عنه تقارير إعلامية من قبل، بينما كانت الاحتجاجات الحاشدة ضد النفوذ الإيراني المتنامي في العراق تكتسب زخما، مما وضع إيران في صورة بغيضة.

وذكرت المصادر المطلعة على الاجتماع وسياسيون شيعة عراقيون ومسؤولون مقربون من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن خطط سليماني لمهاجمة القوات الأميركية كانت تهدف إلى إثارة رد عسكري من شأنه أن يحول ذلك الغضب المتصاعد صوب الولايات المتحدة.

ودفعت مساعي سليماني الولايات المتحدة إلى شن هجوم يوم الجمعة الذي أودى بحياته وحياة المهندس، مما شكل تصعيدا كبيرا للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتسلط مقابلات مع مصادر أمنية عراقية وقادة فصائل مسلحة شيعية بعض الضوء على كيفية عمل سليماني في العراق، البلد الذي وصفه القائد العسكري الإيراني ذات يوم لمراسل لرويترز بأنه يعرفه عن ظهر قلب.

وقال قادة الفصائل المسلحة والمصادر الأمنية العراقية لرويترز إن سليماني أمر الحرس الثوري الإيراني، قبل أسبوعين من اجتماع أكتوبر تشرين الأول، بنقل أسلحة أكثر تطورا إلى العراق منها صواريخ كاتيوشا وصواريخ تُطلق من على الكتف يمكن أن تسقط طائرات هليكوبتر وذلك من خلال معبرين حدوديين.

وفي فيلا ببغداد، طلب سليماني من القادة العسكريين المجتمعين تشكيل فصيل مسلح جديد- غير معروف للولايات المتحدة- يمكن أن ينفذ هجمات صاروخية على الأميركيين الموجودين في قواعد عسكرية عراقية.

وذكرت المصادر بالفصائل المسلحة التي اطلعت على ما دار في الاجتماعات أنه أمر كتائب حزب الله- وهي قوة أسسها المهندس وتدربت في إيران- بتولي تنفيذ الخطة الجديدة.

وقال مصدر بالفصائل المسلحة لرويترز إن سليماني أبلغهم بأن مثل هذه الجماعة "سيصعب على الأميركيين رصدها". وقال مسؤولون أميركيون يوم الجمعة إن أجهزة المخابرات الأميركية كان لديها قبل الهجمات ما يجعلها تعتقد بأن سليماني مشارك في "مرحلة متقدمة" من التخطيط لمهاجمة أميركيين في عدة دول، منها العراق وسوريا ولبنان. وقال مسؤول أميركي بارز إن سليماني زود كتائب حزب الله بأسلحة متطورة.

وقال قائد بالفصائل المسلحة لرويترز إن سليماني اختار كتائب حزب الله لقيادة الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة نظرا لامتلاكها القدرة على استخدام الطائرات المسيرة لاستطلاع الأهداف لمهاجمتها بصواريخ الكاتيوشا. وذكر القادة بالفصائل أن من بين الأسلحة التي أمد بها سليماني حلفاءه من الجماعات العراقية المسلحة في الخريف الماضي طائرة مسيرة طورتها إيران وقادرة على التخفي عن أعين أنظمة الرادار.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان يراقبان تحركات الفصائل المسلحة إن كتائب حزب الله استخدمت الطائرات المسيرة لالتقاط صور جوية لمواقع تنتشر بها قوات أميركية.