بلومبيرغ: بعد مقتل سليماني الخوف يعم إيران والشعب لا يريد الحرب

نشرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية تقريراً من داخل إيران بعد مقتل سليماني، حيث وصفت فيه الوضع في إيران بالهش كما أن الشعب يخشى الحرب ولا يعرف الخطوة المقبلة.

وقالت إن حملة القمع الإيرانية الأخيرة ضد الشعب أضعفت النزعة القومية، وبات هناك حاجز بين الشعب والنظام.

وفي التفاصيل يقول التقرير لقد وعد خامنئي بالثأر لمقتل سليماني وتجمع الآلاف في طهران لمشاهدة الأعلام الأميركية وهي تحترق، لكن التهديد بالرد والتحدي بعد اغتيال أبرز رجالهم العسكريين يتخوف منه الكثير من الإيرانيين.

ففي العاصمة، هيمنت تداعيات الضربة الذي أطاحت بقائد فيلق القدس قاسم سليماني على قضايا الاضطرابات والخوف مع انهيار الموارد المالية في البلاد، حيث تكافح السلطات لاحتواء الاضطرابات المدنية واستفزازات الولايات المتحدة.

نحن في صندوق صغير

ويقول حسين، 44 عاماً، وهو جالس على مقعد حديقة في وسط طهران مع إحدى الصحف: "إنه وضع عصبي نحن في صندوق صغير جاهز للانفجار. أخشى من سلسلة ردود الأفعال العدوانية التي ستدفع الوضع السياسي والاقتصادي إلى مزيد من الفوضى وعدم اليقين".

وهدد آية الله علي خامنئي "بالانتقام الشديد" لمقتل سليماني على يد طائرة أميركية بدون طيار في العراق، رغم أن ما قد يستتبع ذلك غير واضح.

ويتابع التقرير لقد أضرت العقوبات الأميركية بالاقتصاد الإيراني وأي شكل من أشكال الحرب مع الولايات المتحدة لن يكون مستداماً للجمهورية الإسلامية. ويقول الرئيس حسن روحاني إن الرد سيكون طويلاً .

من جهته قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن إدارته اتخذت إجراءات لوقف الحرب بدلاً من بدء الحرب. وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن الجيش أمر بنشر 2800 جندي إضافي في الشرق الأوسط بعد تصاعد التوتر.

ويقول علي، البالغ من العمر 32 عاماً، وهو خريج اقتصادي يجلس بالقرب من مكتبة طهران: "إن قتل جنرال إيراني على يد حكومة أجنبية أمر مؤسف ولا يغتفر وآمل أن ترد إيران بلباقة وصبر" "لكنني خائف من اندلاع الحرب لقد عبرت الولايات المتحدة خطاً لا يمكن تجاوزه".

ومثل حسين وغيره ممن تمت مقابلتهم في هذه القصة، رفض علي تحديد هويته بالكامل عند التحدث إلى وسائل الإعلام الدولية في بلد عانى فترة عصيبة.

امتصاص الأزمة الاقتصادية

لقد كانت استراتيجية طهران منذ انسحاب ترمب من الصفقة النووية المهمة لعام 2015 والتي وعدت بالتقارب بين إيران والغرب تتمثل في امتصاص الأزمة الاقتصادية بينما تستعرض قوتها من خلال الوكلاء في العراق ولبنان واليمن. لكن الناس في إيران أصبحوا متعبين بشكل متزايد - وحذرون.

وخلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2019، ألغت الولايات المتحدة إعفاءات النفط للعملاء الإيرانيين الباقين من النفط الخام وانتهت صلاحيتها كجزء من سعيها للقضاء على المصدر الرئيسي لدخل العملات الأجنبية في الجمهورية الإسلامية.

في حين استمر التضخم في ضرب الإنفاق الاستهلاكي وكافح العديد من الإيرانيين لدفع ثمن السلع الأساسية مثل اللحوم، كانت هناك علامات على أن العملة بدأت في الاستقرار.

لكن تحرك أبريل من قبل الولايات المتحدة لتصنيف فيلق الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أثار سلسلة من الحركات المتبادلة، التي أدت إلى المزيد من الاضطرابات. وتضمنت سلسلة من الهجمات الصارمة على ناقلات النفط في الخليج العام الماضي والتي توجت بهجوم وقح على منشأة نفطية في المملكة العربية السعودية.

وفي سبتمبر، غادر روحاني الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تاركاً آخر فرصة موثوقة للتوصل إلى انفراج مع الولايات المتحدة دون اتفاق لرفع العقوبات وإنهاء المواجهة مع واشنطن.

وعند وصوله إلى طهران، واجه التحدي المتمثل في صياغة الموازنة السنوية الأصعب منذ الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، أغرقت الاحتجاجات الأكثر دموية منذ ثورة 1979 البلاد في حالة من الإجراءات الأمنية حيث عجزت السلطات عن احتواء الاضطرابات، وأوقفت الوصول إلى الإنترنت، وشنت حملة على المعارضين أسفرت عن مقتل نحو 304 أشخاص في غضون عدة أيام، وفقاً لمنظمة العفو الدولية ومقرها لندن، لكن مسؤولين قالوا إن العدد وصل 1500 قتيل.

وقالت أتينا، 30 سنة، كيف يتوقعون أن يتجمع الناس خلفهم ويدعمون قضيتهم للانتقام عندما يضربون نفس الأشخاص في الشوارع ويقطعون الإنترنت منذ بضعة أسابيع فقط؟ لكنني لا أريد أن أكون جزءًا من الدراما لأن هذه هي خسارتهم ، وليس خسارتي".

ويضيف التقرير لو كان سليماني قد قتل قبل عام ، لكانت الحماسة القومية أكثر وضوحاً. حالياً الإيرانيون مرهقون. ويستحضر الناس بشكل روتيني ذكريات الحرب التي دامت ثماني سنوات مع العراق وما تلاها من نقص غذائي، ويسألون عما إذا كان سيتم استدعاء أبنائهم قريبًا للتجنيد.

ويأمل حسين، الذي يجلس في حديقة بعيدة عن أي حشود، أن تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة سيكون له نوع من النتائج الفضية في المستقبل القريب.

وقال "ربما يدفع التصعيد كلا الطرفين لمحاولة التوصل إلى نوع من الهدنة أو الاتفاق، لمنع وقوع كارثة أكبر من الانهيار".