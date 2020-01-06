روحاني لترمب: تذكر الرقم 290 ولا تهدد

رد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على التهديدات التي أطلقها نظيره الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، والتي حذر فيها طهران من ضربات جديدة في حال أقدمت على استهداف أميركيين.

كما قال روحاني الاثنين على "تويتر": "أولئك الذين يشيرون إلى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290 (في إشارة إلى قتلى الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة في يوليو 1988). لا تهدد إيران".

وكان ترمب قد ذكر الأحد أن "الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً في إيران ستضربها بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة إذا هاجمت إيران أهدافاً أو أفراداً أميركيين".

وفي تغريدة دافع فيها عن الضربة التي قُتل فيها قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة في بغداد، قال ترمب إن "الرقم 52 يمثل عدد الأميركيين الذين احتُجزوا رهائن في السفارة الأميركية في طهران على مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979".

إلى ذلك، أضاف أن بعض تلك المواقع "على مستوى عال جداً ومهمة بالنسبة إلى إيران والثقافة الإيرانية"، مشيراً إلى أن "تلك الأهداف، وإيران نفسها، سيتم ضربها بشكل سريع جداً وقوي جداً. الولايات المتحدة لا تريد مزيداً من التهديدات".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد العملية الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة في العاصمة العراقية.

يذكر أن تغريدة ترمب جاءت بعدما صعّدت الفصائل الموالية لإيران الضغط على القواعد العسكرية التي تضم جنوداً أميركيين.

واستهدف هجومان متزامنان مساء السبت المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد وقاعدة جوية عراقية، تضم جنوداً أميركيين شمال بغداد، بحسب ما أشارت مصادر أمنية عراقية مؤكدة عدم تسجيل إصابات.