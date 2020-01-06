فرنسا: على إيران عدم الرد بعد مقتل سليماني

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الاثنين، أنه على إيران عدم الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأضاف أن سليماني الذي قتل بعملية أميركية استهدفت موكبه في العاصمة العراقية، بغداد منذ أيام، لعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار المنطقة.

موضوع يهمك قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن أعضاء الحلف متفقون على ضرورة ألا تحوز إيران أسلحة نووية... الناتو: متفقون على ألا تحوز إيران سلاحا نوويا مطلقا العرب و العالم

ودعا لو دريان الفرنسيين إلى تجنب زيارة إيران والعراق.

توتر متصاعد

يشار إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران كان تصاعد بعد العملية الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة في العاصمة العراقية.

وبعد أن حذر الرئيس ترمب إيران من ضربات جديدة في حال أقدمت على استهداف أميركيين، رد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على تهديد ترمب وقال على "تويتر": "أولئك الذين يشيرون إلى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290 (في إشارة إلى قتلى الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة في يوليو 1988 وأدت إلى إعلان إيران رغبتها وقف الحرب مع العراق). لا تهدد إيران".

يذكر أن تغريدة ترمب جاءت بعدما صعّدت الفصائل الموالية لإيران الضغط على القواعد العسكرية التي تضم جنوداً أميركيين.

واستهدف هجومان متزامنان مساء السبت المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد وقاعدة جوية عراقية، تضم جنوداً أميركيين شمال بغداد، بحسب ما أشارت مصادر أمنية عراقية مؤكدة عدم تسجيل إصابات.

إيران تتفلت من قيود "النووي"

كما شكك الوزير الفرنسي في صلاحية الاتفاق النووي مع إيران على المدى الطويل، منوّها إلى أن خطوات طهران بتقليص التزاماتها تسمح لها بتخصيب اليورانيوم بلا ضوابط.

يذكر أن إيران كانت جددت، الاثنين، التأكيد على تفلّتها من قيود الاتفاق النووي. وأكد رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أنه "لم يعد هناك أي قيود على تطوير الأنشطة النووية". وأضاف: "لقد اتُخذ القرار النهائي بشأن الخطوة الخامسة في تقليص الالتزامات، وسيتم تنفيذها دون أي قيود أو حدود على أنشطة المتخصصين الإيرانيين"، بحسب ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

إلى ذلك، أوضح أن الخطوة الخامسة تزيل القيود التشغيلية في الاتفاق النووي وهي الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي.

إلغاء كامل

وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت مساء الأحد، إلغاء التزاماتها النووية بشكل كامل، بما فيها عمليات إنتاج وتخصيب اليورانيوم والأبحاث النووية. وذكرت في بيان أن طهران لن تلتزم بمحدودية نسبة وكمية تخصيب اليورانيوم بعد الآن.

كما شدد البيان على أن طهران لن تلتزم أيضا بمحدودية عدد أجهزة الطرد المركزي.

إلى ذلك، أكدت طهران أنها لن تعود إلى التزاماتها إلا إذا تم رفع العقوبات بشكل كامل، واستفادت طهران من نتائج الاتفاق النووي لعام 2015.