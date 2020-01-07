إيران تسقط تهمة التجسس بحق باحثة فرنسية محتجزة لديها

قال محامي فاريبا عادلخواه، اليوم الثلاثاء، إن إيران أسقطت تهم التجسس التي وجهت إلى الباحثة الإيرانية الفرنسية المحتجزة في إيران منذ حزيران/يونيو 2019.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة فرانس برس "أسقطت تهمة التجسس عنها".

لكنها لا تزال تواجه تهمتين أخريين هما "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية و"التآمر ضد الأمن الوطني"، كما قال دهقان.

وأسقطت السلطات أيضا الملاحقات ضد عادلخواه بتهمة "المساس بالنظام العام".

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وتعمل أستاذة الأنتروبولوجيا المتخصصة في الشأن الشيعي فاريبا عادلخواه في مركز البحوث الدولية في كلية العلوم السياسية بباريس، وتأكد اعتقالها بتهمة "التجسس" في تموز/يوليو الماضي.

ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية ورفضت مرارا طلبات من حكومات أجنبية للقيام بزيارات قنصلية لمعتقلين خلال الإجراءات القانونية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت الشهر الماضي السفير الإيراني للاحتجاج على "الاعتقال غير المقبول" لعادلخواه وأكاديمي فرنسي آخر هو رولان مارشال الموقوف بتهمة "التواطؤ ضد الأمن القومي"، مجددة مطالبتها بالإفراج عنهما.