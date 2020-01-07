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بالفيديو.. جثث تفترش الأرض في جنازة سليماني

المصدر: العربية.نت، وكالات
من مدينة كرمان الثلاثاء
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أظهرت مقاطع مصورة، الثلاثاء، جثثاً تفترش الأرض على الطريق في مدينة كرمان الإيرانية، وذلك إثر تدافع مشيّعي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقتل 50 شخصاً في التدافع خلال جنازة سليماني، الذي قتل بضربة جوية أميركية في العاصمة العراقية بغداد الجمعة الماضي، وفق ما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن عباس أميان بمكتب الطبيب الشرعي في كرمان، مسقط رأس سليماني.

كما أصيب 213 آخرين، بحسب ما نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مسؤول في خدمات الطوارئ.

بدأت إيران مراسم دفن سليماني في مقبرة بكرمان في وقت لاحق الثلاثاء، بعد تأجيل تسبب فيه التدافع، وفق وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.

وقالت الوكالة إنه "قبل دقائق قليلة نقل جثمانه إلى قسم الشهداء بمقبرة كرمان"، مضيفة أن عملية الدفن بدأت.

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