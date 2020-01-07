بالفيديو.. جثث تفترش الأرض في جنازة سليماني

أظهرت مقاطع مصورة، الثلاثاء، جثثاً تفترش الأرض على الطريق في مدينة كرمان الإيرانية، وذلك إثر تدافع مشيّعي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

Jan 7 - Kerman, south-central #Iran

More footage of today's incident.



My initial take:

Iran's state media, propagandists & others seeking to score political points will claim "this shows the Iranian people loved Soleimani..." pic.twitter.com/SDACFgfYFz — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 7, 2020

وقتل 50 شخصاً في التدافع خلال جنازة سليماني، الذي قتل بضربة جوية أميركية في العاصمة العراقية بغداد الجمعة الماضي، وفق ما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن عباس أميان بمكتب الطبيب الشرعي في كرمان، مسقط رأس سليماني.

كما أصيب 213 آخرين، بحسب ما نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مسؤول في خدمات الطوارئ.

Another video from Solleimani's funeral stampede, #Kerman #Iran

Sources claiming the death toll rises to 35. pic.twitter.com/Vrs6W947KA — Aleph ᴼⁿ ᴴⁱᵍʰ ᴬˡᵉʳᵗ 🕯️ א (@no_itsmyturn) January 7, 2020

بدأت إيران مراسم دفن سليماني في مقبرة بكرمان في وقت لاحق الثلاثاء، بعد تأجيل تسبب فيه التدافع، وفق وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.

وقالت الوكالة إنه "قبل دقائق قليلة نقل جثمانه إلى قسم الشهداء بمقبرة كرمان"، مضيفة أن عملية الدفن بدأت.