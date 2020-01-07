ظريف: سنرد "بشكل متناسب" على مقتل سليماني

أعلن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية بثتها الثلاثاء، أن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية أن بلاده سترد بشكل متناسب.

وقال ظريف بشأن مقتل سليماني في الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي: "هذا عمل عدواني ضد إيران، ويصل إلى حد هجوم مسلح على إيران وسوف نرد. لكننا سنرد بشكل متناسب".

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من جهتها، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، نقلاً عن قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الأدميرال علي تنكسیري قوله: "ننصح الأعداء بمغادرة المنطقة قبل الثأر منهم بشدة"، لافتاً إلى أن القوة البحرية للحرس الثوري على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة الإيرانية، وستزيد من جاهزيتها في ظل ظروف المنطقة.

بدورها، أصدرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تحذيراً إلى السفن في الممرات المائية في الشرق الأوسط من احتمال فعل إيراني ضد المصالح البحرية الأميركية رداً على مقتل سليماني.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هدد، الاثنين، إيران بـ"ثأر كبير" إذا ردت على مقتل سليماني، قائلاً إنه مستعد لضرب 52 موقعاً إيرانياً، ملوحاً بفرض عقوبات جديدة على طهران.

كما تصاعدت خلال الأيام الماضية، تهديدات عدة من قبل مسؤولين إيرانيين، لاسيما في الحرس الثوري، باستهداف القوات الأميركية في المنطقة ثأراً لمقتل الرجل المقرب من المرشد، والذي كان يعتبر ثاني أقوى شخصية بعده في البلاد.