إيران.. هزتان أرضيتان قرب مفاعل بوشهر النووي

ضربت هزتان أرضيتان جنوب غرب إيران بالقرب من مفاعل بوشهر النووي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن الهزتين ضربتا محافظة بوشهر حيث يقع المفاعل النووي.

وبحسب الهيئة، بلغت قوة الهزة الأولى 4.9 درجة على مقياس ريختر، وقد وقعت على بعد 10 كلم من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة على مقياس ريختر، وقد وقعت على بعد 17 كلم من مدينة بورازجان.

بدوره، أفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 4.5 درجة ضرب منطقة تبعد نحو 50 كلم عن محطة بوشهر النووية. وقال المعهد على موقعه الإلكتروني إن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كلم، ضرب منطقة بجنوب شرق بورازجان عند الساعة 3:19 بتوقيت غرينتش.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بـ"زلزال شُعر به في بوشهر"، موقع المحطة النووية الوحيدة في البلاد.

وأضافت الوكالة الإيرانية نقلاً عن جاهنغير دهقاني، رئيس مركز إدارة الأزمات في بوشهر، أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

يذكر أن مفاعل بوشهر النووي يقع على الساحل الإيراني إلى الجنوب الغربي من بورازجان، وهو ليس بعيداً عن مركز الهزتين.

ومحطة بوشهر التي تنتج نحو 1000ميغاواط من الطاقة قامت روسيا ببنائها بعد سنوات من التأخر وسُلِّمت إلى إيران رسمياً في أيلول/سبتمبر 2013.

وكان زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من أسبوعين بدون التسبب بسقوط ضحايا أو أضرار.