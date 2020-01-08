خامنئي: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافياً

وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق بالناجح، مشدداً على أن "القوات الأميركية يجب أن تغادر المنطقة"، وأن الولايات المتحدة الأميركية "هي العدو لإيران".

جاء ذلك خلال كلمة للمرشد الإيراني، نقلها التلفزيون الإيراني، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قواعد أميركية في العراق، اعترف خلالها خامنئي بأن الرد الإيراني على قتل سليماني غير كاف.

وعن الاتفاق النووي، قال خامنئي إن "أي استئناف للمحادثات النووية مع واشنطن سيمهد الطريق لهيمنة أميركا".

وتحدث خامنئي عن جبهة واسعة تواجه إيران، فيما وصف الظروف الحالية بالصعبة. وقال إن مقتل (قاسم) سليماني يُظهر أن "الثورة الإيرانية" حية.

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يأتي ذلك فيما أكد مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الصاروخي في العراق دفاع مشروع.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدايي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات الحرس الثوري على قواعد الجيش الأميركي في العراق، دفاع مشروع أمام الاعتداء الأميركي".

وأضاف أن "العمليات التي نُفذت فجر اليوم يقرها ميثاق الأمم المتحدة وتقرها القوانين الدولية".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتان تضمان قوات أميركية. وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابلها رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، بوقوع خسائر مادية محدودة جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد تابعة للولايات المتحدة الأميركية بالعراق، فيما أكد مسؤول أميركي أن معظم الصواريخ الإيرانية لم تصب أهدافها.