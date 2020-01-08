شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية، وهي مشتعلة، محدثاً انفجاراً كبيراً فور اصطدامها بالأرض.

الفيديو، الذي يبدو أن أحداً التقطه بكاميرا هاتفه المحمول، يظهر كرة مشتعلة تسقط من السماء بسرعة كبيرة، ثم ترتطم بالأرض محدثة انفجارا هائلا.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء أفادت، في وقت سابق من صباح الأربعاء، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا. الطائرة، وهي من نوع بوينغ 737، تحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني.

الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.

وكالة "إيسنا" للأنباء، من جهتها، أفادت بتحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف.

ونقلت الوكالة شبه الحكومية عن مجتبى خالدي، المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد، قوله إنّ 10 سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، من دون أن تورد في الحال أي حصيلة.