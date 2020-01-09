المجر: نريد موقفاً أوروبياً إزاء إيران أقرب لموقف أميركا

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، إن بلاده ترغب أن يكون الموقف الأوروبي إزاء الصراع بين واشنطن وطهران أقرب من موقف الولايات المتحدة.

وأضاف أوربان في مؤتمر صحافي: "أود أن يحدث توجيه للموقف الأوروبي غير الواضح فيما يخص القضية الإيرانية، نحو الموقف الإسرائيلي الأميركي".

ويلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة في بروكسل لبحث الأزمة الإيرانية مع التركيز على تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران.

في سياق متصل، قال أوربان اليوم إن بلاده ستبقي قواتها المتمركزة في العراق، طالما كانت بغداد متمسكة بالاتفاق بين الحكومتين.

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وصرح أوربان للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن ثمة خططاً جاهزة في حال كانت هناك حاجة لإجلاء القوات المجرية، والتي ستتم "فوراً" إذا انسحب العراق من الاتفاق الثنائي.

يذكر أن المجر عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو منذ عام 1999، ولديها حالياً حوالي 150 جندياً في إقليم كردستان العراقي.

ويتم نشر القوات المجرية في العديد من المهام الدولية في جميع أنحاء العالم، حيث تضطلع في الغالب بمهام مثل حفظ السلام وبناء الشراكة.

وكان البرلمان العراقي قد طالب القوات الأجنبية بمغادرة البلاد بعد مقتل قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد في 3 يناير/كانون الثاني.

ورداً على مقتل سليماني، أطلقت إيران صواريخ أمس الأربعاء على مواقع في العراق تتمركز فيها قوات أميركية.