رئيس المجلس الأوروبي لروحاني.. يجب الامتثال للاتفاق النووي

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الخميس، إنه تحدث مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وطلب منه الامتثال للاتفاق النووي.

وينهار الاتفاق النووي المبرم في 2015 بشكل متزايد، وأعلنت طهران، الأحد، أنها لن تلتزم بعد اليوم بالقيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، في انتهاك لأحد التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قد قال في وقت سابق إن بريطانيا تدرس مستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، بسبب عدم التزام طهران "الشديد" به.

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يذكر أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، كان قد أكد أن بريطانيا تدعم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (والمعروفة إعلامياً بـ"الاتفاق النووي")، بعد أن سحبت الولايات المتحدة دعمها للاتفاق ومع تصاعد التوترات في المنطقة.

لكن دبلوماسيين رجّحوا مؤخراً أن القوى الأوروبية، التي لا تزال تساند الاتفاق، ستشدد موقفها من إيران بسبب عدم التزامها به.

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد دعت قبل أيام إيران إلى التخلي عن الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي لعام 2005، بعد أن كشفت طهران في وقت سابق دخولها "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق.

وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك "ندعو إيران لسحب كل الإجراءات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي".