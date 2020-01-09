قائد بالحرس الثوري يظهر وخلفه أعلام الميليشيات التابعة لطهران

ظهر قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني في مؤتمر صحافي، واضعاً خلفه أعلام الميليشيات التي تتبع لـ#إيران، وأبرزها #حزب_الله اللبناني، وأنصار الله " #الحوثي"، و #حماس الفلسطينية.

وفي السابق، كان مسؤولو الحرس الثوري الإيراني يتمسكون بوضع علمي إيران والحرس الثوري فقط خلف المتحدث، إلا أن هذه المرة يبدو أن إيران تتفاخر بتبعية تلك الميليشيات لها، فقام المسؤول الإيراني بوضع هذه الأعلام في الخلف.

والأعلام بالترتيب من اليمين لليسار هي:

*ميليشيا "زينبيون".. وهي ميليشيا أغلبهم من الشيعة الباكستانيين يقاتلون في سوريا

*ميليشيا "فاطميون".. وهي ميليشيا أغلبهم من الشيعة الأفغان يقاتلون في سوريا

*حركة حماس الفلسطينية

*ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقية

*ميليشيا "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن

*ميليشيات "حزب الله" اللبناني

*علم سلاح الجو الإيراني

*علم القوة الصاروخية في إيران

*علم إيران

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، قوله إن ضربات طهران الصاروخية على أهداف أميركية بالعراق لم تستهدف قتل جنود أميركيين وإنما الإضرار "بالآلة العسكرية" الأميركية، مضيفا أنها بداية لسلسلة هجمات عبر المنطقة.