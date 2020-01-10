الناتو يرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

طالب حلف الناتو، الجمعة، إيران بتحقيق شفاف بالكامل حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت في طهران، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، مرجحاً سقوطها بصاروخ إيراني.

وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ "من المهم أن تتعاون إيران بشكل كامل بتحقيقات تحطم الطائرة الأوكرانية".

موضوع يهمك قال سكان محليون في إيران لشبكة سي بي إس الأميركية، اليوم الجمعة، إن حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم نقله من مكان... تنظيف موقع تحطم الطائرة.. شهود يؤكدون وإيران تنفي! إيران

كما تابع "لن أخوض في تفاصيل معلوماتنا الاستخباراتية لكن ما يمكن أن أقوله هو أن ليس لدينا أي سبب يدعو لعدم تصديق التقارير التي شاهدناها من مختلف عواصم دول حلف شمال الأطلسي".

في المقابل، نفت إيران فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية إثر إصابتها بصاروخ، فجر الأربعاء، ما أودى بحياة 176 شخصاً، معتبرة أن كافة التصريحات الغربية التي صبت في هذا الشأن "حرب نفسية" ضدها.

وقال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة في بيان "يمكن لكافة الدول التي كان لها مواطنون على متن الطائرة أن ترسل ممثلين، ونحث بوينغ على إرسال ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".

وكان الاتحاد الأوروبي، طالب في وقت سابق الجمعة بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" في تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.

إلى ذلك، يشارك محققون أميركيون وكنديون وفرنسيون في التحقيق بحادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران، وفق ما ذكرته وكالة "إرنا" الجمعة.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين بأنه لا يعتقد أن تحطم الطائرة كان بسبب مشكلة ميكانيكية، قائلا "ربما ارتكب شخص ما خطأ على الجانب الآخر".