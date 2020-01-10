إيران: الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة لم يتلف

أكد رئيس قسم الحوادث في هيئة الطيران المدني الإيرانية حسن رضائي، اليوم الجمعة، أن الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة لم يتعرضا للتلف، وفق ما أوردت وكالة مهر.

وقال إن عملية تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية تجرى بحضور وفد من السلطة القضائية، لافتا إلى انعقاد اجتماعين مع الفريق الأوكراني ومسؤولي منظمة الطيران المدني الإيرانية لبحث أبعاد حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأشار إلى سعي طهران لتحليل وقراءة بيانات الصندوقين داخل إيران، لافتا إلى أنه إذا لم "نتمكن من تحليل البيانات فحينئذ سنسمح للأوكرانيين والفرنسيين والكنديين أن يقوموا بتحميل البيانات وفقا للاتفاقية الموقعة معهم".

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إلى ذلك، أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زادة في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ "غير وارد من الناحية التقنية". كما أوضح قائلاً: "الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور".

إلى ذلك، أضاف: "قادرون على تحليل الصندوق الأسود للطائرة، وسنستمد العون من أوكرانيا". وتابع: "بعد التحدث مع الخبراء الأوكرانيين نعتزم تحليل الصندوق الأسود في البلاد، ولكن لو كان بحاجة إلى معدات خاصة لتحليل محتوياته فحينها سنتخذ قرارا آخر، وقد نرسله إلى روسيا أو كندا".

وتعتقد أوكرانيا وأميركا وكندا وفرنسا والناتو وهولندا أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت، فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.