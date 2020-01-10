فيديو يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ فوق طهران

وسط تزايد الشكوك حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء، مودية بحياة 176 شخصاً، ظهر فيديو جديد، انتشر مساء الخميس على مواقع التواصل وتناقلته صحف أجنبية، يوثق لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ فوق طهران.

وأظهر الفيديو، الذي يبدو أن أحداً التقطه بكاميرا هاتفه المحمول، كرة مشتعلة تسقط من السماء بسرعة كبيرة، ثم ترتطم بالأرض محدثة انفجارا هائلا.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان كل من كندا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة أن صاروخاً إيرانياً قد يكون أسقط الطائرة المنكوبة بالخطأ، وأدى إلى كارثة مقتل عشرات الركاب جلهم إيرانيون وكنديون.

فقد كشف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو مساء الخميس، أن معلومات بلاده الاستخباراتية تفيد بوجود أدلة تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء، مودية بحياة 176 شخصاً، أسقطت بصاروخ إيراني من صناعة روسية.

بدوره، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن فرضية استهداف الطائرة المنكوبة بصاروخ أيضاً. وقال في بيان مساء الخميس، "باتت هناك مجموعة من المعلومات تفيد بأن الطائرة أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني. ربما لم يكن الأمر متعمداً"، في استنتاج مماثل لما أعلنه نظيره الكندي.

صواريخ من نظام مضاد للطائرات

إلى ذلك، أفاد 3 مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والاستخبارات الأميركية والعراق، بحسب ما نقلته مجلة نيوزويك الخميس، أن الطائرة أصيبت بصواريخ إيرانية أطلقت من نظام مضاد للطائرات تم تفعيله عن طريق الخطأ .

ونقلت المجلة عن المسؤولين الثلاثة، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن الأنظمة الإيرانية المضادة للطائرات كانت في حالة استنفار وقت تحطم الطائرة، وذلك بعد وقت قليل من إطلاق إيران صواريخ روسية الصنع على قاعدتين بالعراق بهما قوات أميركية رداً على اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في بغداد.

يذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية وهي من نوع بوينغ 737 تحطمت صباح الأربعاء عند إقلاعها من مطار الخميني في طهران، وعلى متنها 176 راكبا.