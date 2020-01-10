فيديو جديد لسقوط طائرة أوكرانيا.. والطيار نوى العودة

بالتزامن مع إعلان رئيس هيئة الطيران المدني، علي زاده، الجمعة، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء مودية بحياة 176 شخصاً، جلهم كنديون وإيرانيون، لم تصب بصاروخ على الإطلاق، ظهر فيديو جديد للحظات السقوط المروع.

فقد انتشر على مواقع التواصل مقطع جديد، صور على ما يبدو من راكب في سيارة على طريق مقابل لمكان وقوع الطائرة، أظهر لحظات السقوط المروع.

وبدت في الفيديو الذي صور ليلاً، كتلة مشتعلة في السماء هوت بسرعة لترتفع بعدها ألسنة النيران في مكان السقوط.

این فیلم از لحظه حادثه #پرواز۷۵۲ هواپیمایی #اوکراین رو یکی از بستگان در راه برگشت از فرودگاه امام گرفته. کاملاً مشخصه هواپیما چند دقیقه در آسمان دچار آتش‌سوزی بوده. مگر برخورد موشک هواپیما رو در دم منفجر و متلاشی نمی‌کنه؟#UkrainianPlaneCrash #Tehran #UkrainianAirlines #Flight752 pic.twitter.com/uLTpQZIAlr — Mohammad Atshani (@MohammadAtshani) January 10, 2020

الطيار ومسجل الصوت

وفي حين أكدت هيئة الطيران المدني في إيران، الجمعة، أن الطائر نوى العودة إلى المطار بعد لحظات من إقلاع الطائرة، عرض التلفزيون الإيراني الرسمي مقطعا لما قال إنه للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران هذا الأسبوع.

وظهر في المقطع الذي نشره التلفزيون على الإنترنت، جهازان داخل صندوق خشبي، قال التعليق المصاحب إنهما مسجل الصوت في مقصورة

الطيارين وقد سجل بيانات الرحلة.

كما ذكر التعليق الصوتي أن الصندوقين تعرضا لأضرار، لكن من الممكن تحميل وحدة الذاكرة بهما وتحليلها. وتابع أن الصندوق الخشبي تم فتحه في منظمة الطيران المدني الإيرانية.

وكان رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني علي زاده قال في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن فك شفرات الصندوق الأسود ربما تستغرق نحو شهرين، مضيفاً أن ظهور النتائج النهائية للتحقيقات ربما تستغرق نحو عامين.

وأعلن أن بلاده سترسل الصندوق الأسود إلى روسيا أو كندا إن تعذر عليها تحليله، مضيفاً أن الصندوق قد يكون أصيب بخلل فني.

وكشف أن قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة طلب العودة قبل سقوطها، موضحاً أن الطائرة اشتعلت لدقيقة في الهواء قبل سقوطها.

كما أعلن أن الشركة المشغلة للطائرة الأوكرانية هي التي ستتحمل الخسائر.

إلى ذلك، اعتبر أن التصريحات الدولية حول أسباب سقوط الطائرة، والحديث عن إصابتها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، سياسية وليست فنية.