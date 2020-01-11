إيران تحدد موعد الإعلان عن سبب سقوط طائرة أوكرانيا

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مساء الجمعة، أنه سيتم الإعلان عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، السبت.

في التفاصيل، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه سيتم الإعلان عن التقرير الأولي حول سبب سقوط الطائرة الأوكرانية السبت 11 يناير/ كانون الثاني.

موضوع يهمك رجحت أوكرانيا، الجمعة، فرضية العمل الإرهابي أو الهجوم الصاروخي في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت في إيران،... أوكرانيا: الإرهاب والهجوم الصاروخي الأرجح بحادث الطائرة إيران

وأشار المصدر إلى أن الإعلان سيأتي بعد اجتماع مع الخبراء الإيرانيين والأجانب.

فيما رجح المصدر أنه لا يمكن التكهن بسبب سقوط الطائرة إلا بعد انتهاء اجتماع لجنة حوادث الطيران مع الخبراء الإيرانيين والأجانب، والوصول إلى نتيجة التقرير الأولي.

صاروخ أسقط الطائرة.. و"حرب نفسية"

وبعد ترجيحات كثيرة، نفت إيران فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية إثر إصابتها بصاروخ، فجر الأربعاء، ما أودى بحياة 176 شخصاً، معتبرة أن كافة التصريحات الغربية التي صبت في هذا الشأن "حرب نفسية" ضدها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في بيان نشره التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن "كل تلك التقارير الغربية التي تحدثت عن إسقاط الطائرة بصاروخ حرب نفسية ضد إيران. بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين، وندعو بوينغ لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".

"لم تنفجر على الفور"

إلى ذلك، أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زادة في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ "غير وارد من الناحية التقنية". كما أوضح قائلاً: "الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور".

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال سقوط الطائرة بعد إصابتها بصاروخ.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو أعلن مساء الخميس، أن معلومات بلاده الاستخباراتية تفيد بوجود أدلة تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء، مودية بحياة 176 شخصاً، أسقطت بصاروخ إيراني من صناعة روسية. وأضاف أن طائرة البوينغ 737 الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران فجر الأربعاء أصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، الجمعة، أن فرنسا مستعدة للمساهمة في التحقيق بشأن تحطم طائرة أوكرانية يوم الأربعاء في إيران. وقال الوزير لإذاعة آر.تي.إل "من المهم استيضاح الأمر قدر المستطاع وبأسرع وقت ممكن".

يذكر أن عدة مسؤولين أميركيين كانوا أكدوا في وقت سابق الخميس لرويترز أن الطائرة الأوكرانية أسقطت "على الأرجح بصاروخين إيرانيين".

ويعتقد هؤلاء أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت، فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.