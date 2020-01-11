روحاني : سنعاقب الضالعين بإسقاط "الأوكرانية"

وعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الأوكراني بإحالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصاً، بواسطة صاروخ "على القضاء"، وفق ما أعلنت الرئاسة الاوكرانية السبت.

كما أكد روحاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أنه "ستتم إحالة جميع الضالعين في الكارثة الجوية على القضاء"، معتذراً باسم بلاده عن إسقاط الطائرة.

موضوع يهمك لا شك أن لكل اسم من ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني فجر ذلك اليوم المشؤوم، قصة محزنة تعتصر... أب لطفلة قضت على متن الطائرة المنكوبة: موتها مزق قلبي الأخيرة

من جهته، طلب زيلينسكي من طهران "السماح بإعادة جثث 11 أوكرانياً قضوا في الحادث بحلول 19 كانون الثاني/يناير"، معلناً أن الدبلوماسية الأوكرانية ستصدر بياناً حول قضية "التعويضات".

"روحاني: سنطلع العالم"

وكان روحاني قد أعلن السبت، أنه سيعمل على إطلاع الرأي العام العالمي عن نتائج التحقيقات في حادثة إسقاط الطائرة.

وأعرب روحاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزاء الكندي، جاستين ترودو، عن أسفه لحادث إسقاط الطائرة.

كما أكد روحاني ترحيبه بأي تعاون دولي لإيضاح ملابسات حادث إسقط الطائرة، مؤكداً أنه جرت تحقيقات مفيدة للتوصل لأسباب الحادث.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه تجرى حاليا التحقيقات التكميلية "بسرعة ودقة من أجل التوصل إلى النتيجة النهائية".

وفي تناقض واضح للتصريحات داخل إيران، ذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية، في بيان مساء السبت، أن "الطائرة الأوكرانية لم تنحرف عن مسارها". وجاء في البيان: "حتى الآن لم يثبت أن الطائرة انحرفت عن مسارها"، وفق وكالة تسنيم للأنباء.

الحرس الثوري يقر

أما الحرس الثوري فكان أعلن، في وقت سابق السبت، مسؤوليته عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية فجر الأربعاء، إلا أنه زعم أن الصاروخ الذي أطلق باتجاهها انفجر قرب الطائرة، قائلاً إن "الطائرة حرفت مسارها للعودة"، وهو ما نفته كل من هيئة الطيران المدني الإيرانية وأوكرانيا لاحقاً.

كما أشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس، أمير علي حاجي زاده، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن الحرس ظن أن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها في إيران صاروخ كروز، كاشفاً أنها أُسقطت بصاروخ قصير المدى، مضيفاً: "سنقبل أي قرار يتخذه المسؤولون في هذا الشأن".

إلى ذلك نفت الخطوط الجوية الأوكرانية، السبت، عبر الخرائط رواية إيران بانحراف الطائرة المنكوبة التي أسقطتها طهران الأربعاء. وقال متحدث باسم الخطوط الأوكرانية في مؤتمر صحافي إن اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية يبرئ كييف من أي مسؤولية، مؤكداً أنه كان يجب على إيران إغلاق المطار.