فجر اليوم المشؤوم.. مطارات إيران: لم نكن نعلم

"بخطأ بشري غير مقصود"، وصواريخ أطلقت باتجاهها، أسقطت الطائرة الأوكرانية فجر الأربعاء، مودية بحياة 176 شخصاً. هذا ما أعلنته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان السبت، موضحة أن قواتها كانت في حالة تأهب واستنفار نظراً إلى الأجواء المتوترة والتهديدات التي كانت الولايات المتحدة أطلقتها في وقت سابق.

إلا أن حالة التأهب هذه لم تدفع السلطات الإيرانية المعنية على ما يبدو إلى وقف الرحلات الجوية في البلاد، لا سيما بعد إطلاق الجيش الإيراني عشرات الصواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين تضمان جنودا أميركيين في العراق.

موضوع يهمك 176 عائلة صعقت فجر ذلك اليوم المشؤوم بخبر وفاة أحبائها. كانوا ينتظرونهم على المطار لاستقبالهم ربما، راسمين مشاريع وخططاً... قرب موقع للحرس الثوري.. هكذا أسقطت طائرة بـ 176 شخصاً إيران

"لم نكن على دراية بالوضع"!

ففي رد على سؤال من وكالة أنباء "إيلنا" اﻹيرانية عن سبب عدم إلغاء الرحلات الجوية صباح ذلك اليوم المشؤوم (يوم سقوط الطائرة اﻷوكرانية)، أكد مدير شرکة المطارات اﻹيرانية سياوش أميرمكري أن "تعليمات إلغاء وتأخير الرحلات الجوية في مثل هذه الأمور والحالات يعلنها الدفاع العسكري في البلاد".

إلى ذلك، أضاف "الكيانات أو الأفراد الذين يلغون أو يؤخرون الرحلات الجوية يجب أن يكونوا على علم بمثل تلك القضايا أو التوترات. ونحن في شرکة مطارات البلاد لم نكن على دراية بالوضع المستجد في حينه".

اعتراف إيراني.. ووعد بالمحاسبة

يذكر أن إيران أعلنت في وقت سابق أن جيشها "أسقط" الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أنكرت الحكومة مرارًا الاتهامات الغربية بأنها مسؤولة.

وأسقطت الطائرة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد ساعات من شن إيران هجومًا صاروخيًا على قاعدتين عسكريتين تأوي قوات أميركية في العراق رداً على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أميركية في بغداد.

وذكر بيان عسكري نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن الطائرة اعتبرت خطأ "هدفا معاديا" بعد أن انحرفت نحو "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري. وقال إن الجيش كان في "أعلى مستوى من الاستعداد" وسط التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك، قدم الجيش الإيراني اعتذاره، مؤكداً أنه سيعمل على تحديث أنظمته لمنع حدوث مآس مماثلة في المستقبل. كما قال إن المسؤولين عن إسقاط الطائرة سيُحاكمون.

يشار إلى أنه من المرجح أن يشعل اعتراف إيران بالمسؤولية عن تحطم الطائرة المشاعر العامة ضد السلطات، لاسيما أن غالبية ضحايا تحطم الطائرة إيرانيون وكنديون إيرانيون.

من جهته، ألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني باللوم في المأساة على "تهديدات وتنمر " الولايات المتحدة بعد مقتل سليماني. وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، داعياً إلى "تحقيق كامل" ومحاكمة المسؤولين عنها.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "إنه ليوم حزين... خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأميركية أدى إلى كارثة. نأسف بشدة واعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللأمم المتضررة الأخرى".

يذكر أن طائرة الركاب النفاثة وهي من طراز بوينغ 737 تديرها الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، سقطت على مشارف طهران بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي.