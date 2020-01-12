إيران تحذر أهالي ضحايا الطائرة: لا مقابلات مع الإعلام وإلا لن تتسلموا الجثث

حذرت الأجهزة الأمنية الإيرانية مجموعة من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الإيرانيين، بأن عليهم الامتناع عن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران إذا كانوا يريدون تسلم جثث أبنائهم، وذلك بحسب تقارير نقلتها "إيران إنترناشونال" الأحد.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أقر، السبت، أن بلاده تشعر بأسف "عميق" لإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، معتبراً ذلك "مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر".

وكتب روحاني في تغريدة على "تويتر": "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصاً بريئاً"، موضحاً أن "التحقيقات مستمرة لتحديد" المسؤولين "وإحالتهم على القضاء".

بدوره، قدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "اعتذار" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانية، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانيّة بأن الطائرة أُسقِطت خطأ.

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إلا أنه ألمح بشكل غير مباشر إلى تسبب الولايات المتحدة بتلك المأساة بعد تصاعد التوتر والتهديدات التي أطلقها مسؤولوها، وكتب في تغريدة على تويتر "خطأ بشري في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأميركية أدى إلى الكارثة".

أتي هذا بعد أن أقرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في وقت سابق، السبت، أن الطائرة أسقطت عن غير قصد جراء خطأ بشري، وأكدت في بيان أن "المسؤول" عن إسقاط طائرة البوينغ الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء في طهران ما أسفر عن سقوط 176 قتيلا، سيحال على القضاء العسكري.

كما قالت في بيانها "نؤكد لكم أنه بمواصلة إصلاحات أساسية في الإجراءات العملانية على مستوى القوات المسلحة، سنجعل تكرار مثل هذه الأخطاء مستحيلا".