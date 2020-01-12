باريس ولندن وبرلين: التطورات الأخيرة أبرزت دور إيران المزعزع

قال بيان فرنسي ألماني بريطاني، اليوم الأحد، إن التطورات الأخيرة أبرزت دور إيران المزعزع.

وأضاف البيان أن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس يزعزعان المنطقة، ملوحاً بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

واحتفظت الدول الثلاث في البيان المشترك بإمكانية اللجوء إلى بعض بنود اتفاق فيينا، بهدف الحفاظ على الاتفاق.

ودعت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إيران إلى العودة "إلى الامتثال الكامل" لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني.

وقالت العواصم الأوروبية الثلاث في بيان مشترك في سياق التوتر بين طهران وواشنطن "اليوم، رسالتنا واضحة: ما زلنا ملتزمين بالاتفاق النووي والحفاظ عليه. نحض إيران على إلغاء جميع التدابير التي تناقض الاتفاق، وندعوها إلى الامتناع عن أي أعمال عنف جديدة، ونظل مستعدين للدخول في حوار مع إيران على هذا الأساس من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة".

وفرنسا وبريطانيا وألمانيا هي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت العام 2015، مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي والذي انسحب منه دونالد ترمب في 2018.

موضوع يهمك أكد الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن "إسقاط الطائرة الأوكرانية حدث نتيجة الارتباك". وقال إن "التحقيقات وراء تأخر إعلان... الحرس الثوري الإيراني: ارتباك وراء إسقاط طائرة أوكرانيا إيران

ودعا الرئيس الأميركي أخيرا الأوروبيين إلى الانسحاب بدورهم من الاتفاق وتعزيز حضورهم العسكري في الشرق الأوسط.

قلق أوروبي حيال انتهاكات إيران

وأضافت العواصم الأوروبية "أعربنا عن قلقنا البالغ حيال ما قامت به إيران في انتهاك لالتزاماتها منذ تموز/يوليو 2019. يجب التخلي عن هذه الأفعال".

وأعلنت طهران في الخامس من كانون الثاني/يناير أنها لم تعد ملتزمة بأي قيود على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لإنتاج الوقود النووي. وجاء ذلك بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدي الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وأكدت لندن وباريس وبرلين "استعدادها" للعمل "من أجل خفض التصعيد و(ضمان) الاستقرار في المنطقة"، مكررة ضرورة "الرد، عبر الدبلوماسية وفي شكل ملحوظ، على القلق المشترك المتصل بأنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وبينها تلك المرتبطة ببرامجها الصاروخية".

وأضافت "علينا أيضا أن نحدد إطاراً بعيد المدى لبرنامج إيران النووي".

وأشارت إلى دور "الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس" المكلف بالعمليات الخارجية لطهران في "الأحداث الأخيرة التي أكدت دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

كذلك، أعلنت برلين وباريس ولندن أنها "أخذت علما بإعلان إيران في ما خص إسقاط" الطائرة المدنية الأوكرانية الأربعاء من طريق الخطأ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ176.