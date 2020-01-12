تأشيرات إيرانية لكنديين في تحقيقات حادث طائرة أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الكندي، فرنسوا-فيليب شامبين، الأحد، أن إيران أصدرت 8 تأشيرات دخول إضافية لفريق من المسؤولين الكنديين في أعقاب تحطم طائرة ركاب قرب طهران ومقتل كل من كانوا على متنها.

وأضاف الوزير على "تويتر" أن 3 من مسؤولي فريق الانتشار السريع وصلوا إلى إيران على متن طائرة، السبت، لإقامة قاعدة عمليات، وأن 8 آخرين سيسافرون، الاثنين.

وقال شامبين: "نتوقع وصول كل (أعضاء الفريق) للقيام بعملهم المهم بحلول الثلاثاء القادم".

واعترفت إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بالخطأ في توقيت تزامن مع تسديد طهران ضربات صاروخية ضد قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أميركية.

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وذكرت كندا أنها تريد المشاركة في التحقيق في التحطم ومساعدة أسر 57 كندياً قتلوا في تحطم الطائرة. ويضم الفريق مسؤولين قنصليين وأعضاء في مجلس سلامة النقل في كندا.

ولا تقيم أوتاوا علاقات دبلوماسية مع إيران التي قالت إن قواتها أسقطت الطائرة بالخطأ.

وتحدث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت. وصرح ترودو للصحافيين بأن روحاني تعهد بالتعاون مع

المحققين الكنديين.