ألمانيا: التظاهرات في إيران يجب أن تجري "بدون قيود"

رأت الحكومة الألمانية، الاثنين، أن التظاهرات في إيران يجب أن تجري "بدون قيود"، بعد أن أقرّت إيران بإسقاطها طائرة مدنية أوكرانية عن طريق الخطأ.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحافي في برلين أن "الشعب الإيراني يجب أن تكون لديه إمكانية الاحتجاج سلمياً وبحرية (...) بعد الأحداث والكارثة الفظيعة لحادث الطائرة"، مشددة على أن "ذلك يجب أن يجري بشكل سلمي وبحرية وبدون قيود".

وفي وقت سابق، قال قائد شرطة طهران، في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إن الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران لم تطلق النار على المحتجين، وإن الضباط تلقوا أوامر بضبط النفس.

يأتي ذلك فيما أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وجوداً كثيفاً لشرطة مكافحة الشغب الإيرانية في وسط طهران، اليوم الاثنين.

وكانت مقاطع فيديو، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أظهرت إطلاق أعيرة نارية في محيط احتجاجات بإيران، كما أظهرت بركاً من الدماء. وعرضت أيضاً صوراً لمصابين يحملهم آخرون.

موضوع يهمك أظهرت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران على مواقع التواصل الاجتماعي، احتشاد محتجين إيرانيين اليوم الاثنين في العاصمة طهران،... إيران.. خروج المحتجين لليوم الثالث وسقوط جرحى برصاص الأمن إيران

وقال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران: "الشرطة لم تطلق النار على الإطلاق خلال الاحتجاجات، لأن ضباط شرطة العاصمة تلقوا أوامر بضبط

النفس"، مشيراً إلى أن الوضع بالمدينة "على ما يرام".

وكانت قوات الأمن الإيرانية قد اعتقلت عدداً من المتظاهرين، إثر مواجهات عنيفة وسط العاصمة طهران، الأحد، حيث سُجلت إصابات في صفوف المتظاهرين الذين خاضوا يومهم الثاني من الاحتجاجات على التوالي.

ولم تقتصر الاحتجاجات الحالية على طهران بل امتدت إلى مدن إيرانية عدة، أذكاها هذه المرة التذمر من طريقة تعاطي السلطات مع ملف إسقاط الطائرة الأوكرانية، وتميزت بالجرأة في شعاراتها بينما كان قائدُ الحرس الثوري يحاول شرح ملابسات إسقاط الطائرة ويعربُ عن شعوره بالخجل.

وذكرت مصادر محلية أن تظاهرات سارت في عدة مدن إيرانية، وهي ترفع شعارات ضد المرشد، وشهدت طهران أكبر هذه التظاهرات.