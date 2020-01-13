إيران تحذر بريطانيا من "التدخل مجدداً" في شؤونها

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الاثنين، إن إيران سترد بقوة إذا ارتكبت بريطانيا "أخطاء جديدة". جاء ذلك بعد احتجاز طهران السفير البريطاني لفترة وجيزة بسبب حضوره اجتماعا حاشدا "غير شرعي" بحسب إيران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان الوزارة أن "أي خطأ جديد من بريطانيا ستواجهه إيران، ولندن ستكون مسؤولة عن ذلك. حضور السفير

البريطاني يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية". وأضاف البيان أن "تهديد إيران بعقوبات جديدة بخصوص ذلك سيثير التوتر بين طهران ولندن".

موضوع يهمك في حديث خاص مع قناتي "العربية" و"الحدث"، أجرته ناديا البلبيسي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغاس،... متحدثة الخارجية الأميركية: الإيرانيون يحتجون على كذب النظام أميركا

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت السفير البريطاني في طهران روب ماكاير، السبت، لساعات بتهمة "تواجده في احتجاجات في العاصمة الإيرانية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" المقربة من الأمن الإيراني. وأضافت المعلومات أنه تم اعتقال سفير بريطانيا عدة ساعات ثم أفرج عنه.

وقال تقرير للوكالة إن السفير كان حاضرا خلال احتجاجات السبت أمام جامعة أمير كبير بطهران، وتم اعتقاله في ذلك الوقت وأطلق سراحه بعد جهود وساطة قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان، إنه "في انتهاك صارخ للقانون الدولي، اعتقل السفير البريطاني لدى إيران روب ماكير لفترة وجيزة، خلال مشاركته في مظاهرات شهدتها العاصمة احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية قبل أن يطلق سراحه".

وتابع: "الحكومة الإيرانية في لحظة فارقة. بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلا".