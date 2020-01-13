إيران: نأسف للتأخير بإعلان المعلومات عن الطائرة الأوكرانية

أعربت الحكومة الإيرانية، الاثنين، عن أسفها للتأخير في الإعلان عن المعلومات المتعلقة بحادث الطائرة الأوكرانية، الذي أودى بحياة 176 راكباً بعد استهدافها عن طريق الخطأ بصاروخ أطلق من قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، قالت الحكومة إن التأخير أدى إلى التخبط في تقديم المعلومات للرأي العام.

وأضافت أنه كان من المفروض إطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث فور إطلاع المسؤولين على حقائق الحادث.

كما أعربت الحكومة عن ترحيبها بتحمل القوات المسلحة والحرس الثوري المسؤولية عن وقوع الخطأ البشري الأليم.

واعترفت إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بالخطأ في توقيت تزامن مع تسديد طهران ضربات صاروخية ضد قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أميركية.

موضوع يهمك قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC الأميركية، إنه يعتقد أن النظام... مستشار الأمن القومي الأميركي: إيران تمر بأيام صعبة ونحن باقون بالعراق أميركا

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الكندي، فرنسوا-فيليب شامبين، الأحد، أن إيران أصدرت 8 تأشيرات دخول إضافية لفريق من المسؤولين الكنديين في أعقاب تحطم طائرة ركاب قرب طهران ومقتل كل من كانوا على متنها.

وأضاف الوزير على "تويتر" أن 3 من مسؤولي فريق الانتشار السريع وصلوا إلى إيران على متن طائرة، السبت، لإقامة قاعدة عمليات، وأن 8 آخرين سيسافرون، الاثنين.

وقال شامبين: "نتوقع وصول كل (أعضاء الفريق) للقيام بعملهم المهم بحلول الثلاثاء القادم".