اجتماع إيراني أوكراني كندي بطهران بشأن الطائرة

يعقد مسؤولون إيرانيون وأوكرانيون وكنديون، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في طهران بشأن الطائرة الأوكرانية، التي قالت طهران إن صاروخاً إيرانياً أسقطها بطريق الخطأ.

وأوردت وكالة إيسنا الإيرانية أن خبراء كنديين زاروا موقع تحطم الطائرة الأوكرانية.

واعترفت طهران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بطريق الخطأ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصاً بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قواعد أميركية في العراق، رداً على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة أميركية في بغداد.

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وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية، الأربعاء الفارط، التي كانت في طريقها إلى كييف وعلى متنها عشرات الكنديين وكثير من الإيرانيين مزدوجي الجنسية، بعد الضربات الإيرانية بقليل.

وبعد نفي المسؤولية طوال أيام، قدم الحرس الثوري اعتذارات جمة عن قصف الطائرة بطريق الخطأ.