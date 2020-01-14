نواب إيرانيون يطالب بطرد السفير البريطاني

أفادت مواقع إيرانية أن 21 نائباً طالبوا خلال جلسات البرلمان العلنية بطرد السفير البريطاني في إيران، بسبب حضوره احتجاجات طلابية في طهران لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وذكر موقع "بولتون نيوز" أنه خلال اليومين الماضيين طالب 21 نائباً من التيارين الأصولي المتشدد والإصلاحي بطرد سفير بريطانيا لحضوره التجمع الاحتجاجي والتقاطه صوراً ومقاطع من الاحتجاجات.

من جهتها، نقلت وكالة "فارس" عن النائب، علي أدياني، قوله: "لا يمکن أن نکتفي بالکلام والإدانة، وعلينا أن نبادر بطرد السفير البريطاني الذي أهان کرامة الشعب الإيراني، بحضوره غير القانوني في احتجاجات بطهران".

وأضاف: "حضور السفير البريطاني إلی ساحة الاحتجاجات وإدارته لها، أمر غير قانوني ويخالف الأعراف الدبلوماسية، وعلی البرلمان أن يصدر بياناً في هذا الشأن يعلن خلاله عن موقفه".

وطالب النائب المنتمي إلى الكتلة الأصولية المتشددة، رئاسة البرلمان بأن تحذّر الحکومة وتطالبها بطرد السفير البريطاني، وأن تقطع وللأبد "ذيل الثعلب العجوز"، على حد وصفه.

وكانت طهران قد احتجزت السفير البريطاني يوم السبت الماضي لبضعة ساعات، بتهمة الحضور في احتجاجات بالعاصمة الإيرانية.

واعتبرت بريطانيا اعتقال طهران سفيرها انتهاکاً للقانون الدولي، ووفقاً لما جاء على لسان وزير خارجيتها دومينيك راب، ولا يزال التوتر الدبلوماسي على أشده بين الجانبين، حيث استدعت الخارجية البريطانية، سفير إيران لديها أيضا وأبلغته احتجاجها الشديد.

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وشهدت العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى مظاهرات وتجمعات، الاثنين، لليوم الثالث علی التوالي احتجاجاً على قيام الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوکرانية بالخطا ومقتل 176 من ركابها، أغلبهم إيرانيون.

وأسفرت الاحتجاجات، التي امتدت إلى مناطق ومحافظات أخرى، عن اعتقال العشرات، وأغلبهم من الطلبة، فضلاً عن إصابة عدد کثير من المحتجين الذين تعرضوا لمواجهة قوات الأمن.