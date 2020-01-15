صور جديدة.. إيران تحضّر صواريخها تحت الأرض

نشرت وكالة تسنيم الإيرانية، الثلاثاء، صوراً جديدة، لإحدى منشآت الصواريخ التابعة للحرس الثوري تحت الأرض، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع المجتمع الدولي على خلفية انتهاكاتها النووية، وحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين للحرس الثوري ومقتل جميع ركابها، البالغ عددهم 176 شخصاً.

في التفاصيل، أقرت الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقريرها المصور أنه خلال الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأميركية في قاعدة "عين الأسد" وقاعدة حرير في أربيل، سقط صاروخان من أصل 15 داخل الأراضي الإيرانية.

وكتبت وكالة الحرس الثوري في وصف للصور: "مخزون الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب" ويتم نشرها لأول مرة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الأطراف الأوروبية عن إطلاق "آلية الزناد" لفض النزاع النووي مع إيران عقب قيام الأخيرة بانتهاك مضمون الاتفاق النووي بشكل صارخ، وفي نفس الوقت مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أميركية في العراق.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد أكد أن ملف الصواريخ الباليستية لإيران هو أحد أهم العوامل التي دفعته إلى الانسحاب من الاتفاق النووي.

كما طالب طهران بتجميد برنامج الصواريخ إلى جانب البرنامج النووي، ووقف سياسة التدخلات الإقليمية، ودعم الإرهاب كشروط لاتفاق شامل بين البلدين في ظل انسداد آفاق المفاوضات عقب التوترات الأخيرة.

يشار إلى أنه في الخامس من كانون الثاني/يناير، كشفت طهران عن "المرحلة الخامسة والأخيرة" من خطّتها الرامية لتقليص التزاماتها بشأن برنامجها النووي، وذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، وإعادة فرض واشنطن عقوبات قاسية تخنق الاقتصاد الإيراني.