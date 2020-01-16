إيرانيون بدفن ضحايا الأوكرانية: عدونا هنا.. ليس أميركا

تجمع عدد من المتظاهرين الإيرانيين، اليوم الخميس، خلال مراسم دفن الضحايا الإيرانيين للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في إيران الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل كل من فيها وكان عددهم 176 شخصا.

وهتف المحتجون "قتلوا النخبة.. ونصبوا الملالي"، كما رددوا "عدونا هنا وليست أميركا.. يكذبون علينا والموت للديكتاتور".

في السياق، قال بيان لاتحاد الطلاب الجامعيين الإيرانيين، قبل يومين، هناك أجواء أمنية حول جامعة أمير كبير، ويتم منع الطلاب من مغادرة الجامعة، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الباسيج والطلاب.

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وردد العشرات في إحدى جامعات طهران هتافات "قتلوا نخبتنا واستبدلوهم برجال دين"، في احتجاج على إسقاط الطائرة التي قُتل كل من كان على متنها، وعددهم 176 شخصاً، بعضهم طلبة إيرانيون.

كما نُظمت احتجاجات في كرمان مسقط رأس قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل مؤخراً في غارة أميركية في العراق، تطالب برحيل المرشد علي خامنئي. وهتف المحتجون في كرمان "الموت لولاية الفقيه على كل هذا الإجرام".

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وأكد موقع "إيران إنترناشيونال" إصابة عدة أشخاص بجروح إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين المشاركين في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية في طهران ومدن أخرى.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ بعيد إقلاعها، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران لأيام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخ، عادت القوات المسلحة الإيرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن المأساة، متحدثة عن "خطأ بشري" ناجم عن التوتر والارتباك.