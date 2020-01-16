ظريف يتهم أوروبا.. "انصاعت لأميركا"

زعم وزير الخارجية الإيراني، الخميس، أن ثلاث دول أوروبية (في إشارة إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) انصاعت للتهديدات الأميركية بفرض تعريفات جديدة على بضائعها، عندما قامت بتفعيل آلية تسوية المنازعات الواردة في الاتفاق النووي في خطوة ربما تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وكتب في تغريدة على تويتر قائلاً "تأكد الاسترضاء. الدول الأوروبية الثلاث أسلمت ما تبقى من الاتفاق لتحاشي رسوم ترمب الجديدة. لن يفلح ذلك يا أصدقائي. فأنتم تفتحون شهيته فحسب.."

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وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي، هددت بفرض رسوم‭‭ ‬‬جمركية على واردات السيارات الأوروبية إذا لم تعلن بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسمياً أن إيران خرقت الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

"لا قيود على المشروع النووي"

من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، ألا قيود بعد اليوم على المشروع النووي الإيراني. وأضاف بحسب ما أفادت قناة إيرانية "لو كنا قد انسحبنا من الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكان الملف النووي أحيل إلى مجلس الأمن الدولي".

كما اتهم ترمب بإثارة المشاكل مع الجميع بخروجه من الاتفاق.

إلى ذلك، اعتبر أن هناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد وسائر المجالات في البلاد، معلناً أن الحكومة الإيرانية كانت تسعى إلى استقرار الوضع الاقتصادي.

آلية فض النزاع

وكانت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) فعلت قبل يومين آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان "لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة".

يذكر أن طهران وقوى عالمية أخرى قد وقعت الاتفاق النووي في 2015. وانسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات أميركية مشددة على إيران، قائلا إنه يريد اتفاقاً جديداً أشمل يتناول المسألة النووية وقضايا أخرى.