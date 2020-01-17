أرملة أحد أفراد طاقم الطائرة الأوكرانية تروي رحلة زوجها الأخيرة

وسط الذكريات وألبومات الصور التي تجمعها مع زوجها إيجور مكتوف، أحد أفراد طاقم الطائرة الأوكرانية المنكوبة التسعة، والذي قضى في الحادث تروي زوجته كرستينا ما حدث بينهما ليلة المأساة.

تقول كرسينا إن زوجها هاتفها قبل الحادث بدقائق وشعرت بنبرة الخوف في حديثة، بعدما اشتعلت أحداث المنطقة وأصبح الحديث عن وقوع حرب فيها تبثه تقارير على كل وسائل الإعلام.

وتضيف لقد استيقظت صباح الكارثة لأجد عشرات الاتصالات والرسائل من الأصدقاء والأهل يسألون عن مصير زوجي إيجور الذي كان يعمل على متن الطائرة.

وكانت 5 دول متضررة من حادثة الطائرة الأوكرانية قد طالبت إيران، التي أسقطت الأسبوع الماضي بصاروخ من الحرس الثوري، مودية بحياة 176 راكباً، معظمهم كنديون وإيرانيون، وهي: كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، الخميس، إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف" في الحادث. وقالت الدول الخمس إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن.

وطلبت الدول الخمس من إيران إجراء عملية تحديد هويات الضحايا بكرامة وشفافية مع احترام رغبات العائلات، فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن.