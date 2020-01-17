إيران تدعو دول ضحايا "الأوكرانية" لعدم تسييس القضية

دعت الخارجية الإيرانية، الجمعة، دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، قوله إنه يجب على كافة الدول المعنية بتحطم الطائرة الأوكرانية في إيران تجنب تحويل الأمر إلى قضية سياسية.

ووصفت الخارجية الإيرانية بيان رئيس وزراء كندا، الذي يدعو إلى تدخل قنصلي في قضية الطائرة الأوكرانية، بأنه "غريب".

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وكان وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، طالب في مؤتمر صحافي بخصوص الطائرة الأوكرانية بإجراء تحقيق دولي وشفاف بحادثة الطائرة الأوكرانية، وقال "على إيران التعاون الكامل".

كما أضاف "علينا التعرف على جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية قبل إعادتها".

وقال على إيران أن تتحمل مسؤوليتها إزاء أهالي ضحايا الطائرة، ودفع تعويضات لهم، مشيراً إلى أن طهران اعترفت بمسؤوليتها، مؤكداً أن هناك عواقب.

هذا وأكد شامباين أيضا أن التحقيقات كفيلة بكشف ملابسات كارثة الطائرة الأوكرانية.

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وطالبت 5 دول متضررة من حادثة الطائرة الأوكرانية في إيران، التي أسقطت الأسبوع الماضي بصاروخ من الحرس الثوري، مودية بحياة 176 راكباً، معظمهم كنديون وإيرانيون، وهي: كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، الخميس، إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف" في الحادث. وقالت الدول الخمس إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن.

وطلبت الدول الخمس من إيران إجراء عملية تحديد هويات الضحايا بكرامة وشفافية مع احترام رغبات العائلات، فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن.