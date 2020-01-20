ألمانيا تحاكم أفغانياً بتهمة التجسس لصالح إيران

بدأت محكمة ألمانية في البت في قضية مترجم بالجيش الألماني من أصول أفغانية متهم بالتجسس ونقل معلومات حساسة إلى أجهزة إيرانية.

ووفقا للإذاعة الألمانية، يواجه الألماني - الأفغاني الذي يدعى عبدالحميد س، والبالغ من العمر 51 عاما، تهمة "الخيانة العظمي" لقيامه بالتجسس لصالح إيران أثناء عمله مترجمًا ومستشارًا للقوات المسلحة الألمانية.

وذكرت المحكمة أن عبد الحميد متهم في 18 حالة قام خلالها بإرسال معلومات عسكرية سرية وحساسة لإحدى أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

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وسيمثل المتهم، الاثنين، أمام محكمة مدينة كوبلنتس في ولاية راينلاند بالاتينات، مع زوجته آسية والتي يجب أن تجيب عن أسئلة مشابهة تتعلق بالتهم الموجهة.

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية يواجه عبدالحميد حكما بالسجن 15، بينما قد تسجن زوجته 11 عاما بتهمة التعاون معه في تسريب المعلومات لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية.

وكان الأمن الألماني قد اعتقل عبد الحميد س في بداية العام الماضي عندما كان قادما من رحلة إلى الخارج وأحيل مباشرة إلى التحقيق عقب جمع الأدلة ضده من قبل جهاز مكافحة التجسس في الجيش الألماني.

ووفقا للإذاعة الألمانية، كان عبدالحميد يسافر إلى دول أوروبية للقاء مسؤولين أمنيين إيرانيين، حيث يتهم بتقديم المعلومات الحساسة لهم منذ عام 2017 ومعظمها تتعلق بإيفاد القوات الألمانية إلى أفغانستان.