إيران: فك شفرة صندوقي "الأوكرانية" سيجري محلياً

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة سيجري في إيران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، محمد إسلامي، تأكيده أن "فك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة سيجرى في إيران. والعمل جار لإعداد المعدات والبرمجيات اللازمة لهذا الأمر".

وكانت إيران قد طلبت أجهزة من السلطات الأميركية والفرنسية حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين، وهو طلب يزيد الإحباط العالمي من رفض إيران إرسال الصندوقين إلى الخارج لتحليل بياناتهما.

أوكرانيا تطالب بالصندوقين.. وكندا تريد تسليمها لفرنسا

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي فقدت بلاده 57 من رعاياها في الحادث، إنه ليس لدى إيران القدرة على قراءة بيانات الصندوقين وطالبها بإرسالهما لفرنسا.

من جهتها، دعت أوكرانيا إيران مراراً إلى تسليمها الصندوقين الأسودين لطائرة الخطوط الدولية الأوكرانية، وهي أميركية الصنع ومن طراز "بوينغ 737"، والتي قالت طهران إنها أسقطتها بطريق الخطأ في الثامن من يناير/كانون الثاني الحالي.

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وصدرت عن إيران إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت سترسل الصندوقين الأسودين للخارج.

وسيزيد أي تأخير آخر في إرسال الصندوقين للخارج من الضغوط الدولية على إيران التي قال جيشها إنه أسقط الطائرة دون قصد وسط حالة من التأهب في البلاد بعد ضربة إيرانية استهدفت قوات أميركية في العراق، رداً على الهجوم الأميركي الذي أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وظلت إيران لأيام تنفي دورها في إسقاط الطائرة، وشهدت احتجاجات في الشوارع نتيجة لذلك.

لا رد إيجابيا من فرنسا والولايات المتحدة

وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية في ثاني تقاريرها الأولية عن الكارثة الذي صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين: "إذا توفرت الإمدادات والأجهزة الملائمة فمن الممكن استخراج المعلومات وإعادة بنائها خلال فترة قصيرة".

وقالت إنها أرسلت قائمة بالأجهزة التي تحتاجها إيران إلى "المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل" و"مكتب تحقيقات سلامة الطيران المدني" في فرنسا.

وأضافت الهيئة: "حتى الآن، لم يصدر عن هذين البلدين رد إيجابي على إرسال الأجهزة".

وأشارت الهيئة إلى أنها لا تملك الأجهزة المطلوبة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة المنكوبة.

من جهته، شدد ترودو على ضرورة تفريغ البيانات على الفور. وقال في مؤتمر صحافي: "هناك حاجة لوجود خبراء مؤهلين لإنجاز ذلك، لكن الأمر متعلق أيضاً بتوافر التكنولوجيا والمعدات اللازمة وهذا ليس متاحاً في إيران".

وأضاف ترودو: "هناك توافق واسع النطاق في المجتمع الدولي على أن فرنسا ستكون المكان الأمثل لإرسال الصندوقين.. ونحن سنواصل الضغط على إيران لتفعل ذلك فحسب".

وتواجه إيران منذ سنوات عقوبات أميركية تقيد قدرتها على شراء طائرات حديثة ومنتجات مزودة بتكنولوجيا أميركية.