موالو حماس وحزب الله يعتدون على متظاهرين إيرانيين بباريس

Members of French Communist Party along with Hezbollah and Hamas supporters in #Paris attack Iranians opposed to the Ayatollah Republic in #Iran pic.twitter.com/onNWp7MqAG — Potkin Azarmehr (@potkazar) January 25, 2020

تداول ناشطون إيرانيون مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام موالين لجماعتي "حماس" و"حزب الله" بضرب متظاهرين إيرانيين تجمعوا، السبت، في باريس، للتنديد بقمع النظام الإيراني للاحتجاجات.

وذكر ناشطون أن النظام الإيراني دعا مؤيديه في عواصم الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي إلى تنظيم مظاهرات لدعمه عن طريق بعض جماعات اليسار تحت ذريعة "مناهضة الحرب".

وأكدوا أن أحد مؤيدي ميليشيات "حزب الله" اللبنانية الذي يدعى عبد القادر دهماني، قام بتنظيم تجمع مؤيد للنظام الإيراني في باريس، وقام بنفسه بالتهجم والاعتداء بالضرب على متظاهرين إيرانيين بينهم نساء، تجمعوا للتنديد بسياسات نظام طهران.

أنشطة داعمة لإيران

His name is Abdelkader Dahmani. He was one of organizers of a demonstration which was held in support of #Iran's Islamic Regime in #Paris, #France today. He used pole of #Palestine's flag to beat #Iranian dissidents who were protesting against supporters of the Islamic Regime. pic.twitter.com/WScwABwXX7 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 25, 2020

وكتب الناشط والصحافي الإيراني بابك تقوائي، أن عبد القادر دهماني ينشر عبر حسابه على فيسبوك أنشطته الداعمة للنظام الإيراني، كما يزور دوما سفارة النظام الإيراني في باريس، وله صور إلى جانب مقر سكن الخميني السابق في ضاحية "نوفل لو شاتو".

كذلك كتب ناشط إيراني آخر في تعليق على أحد المقاطع: "أعضاء من الحزب الشيوعي الفرنسي إلى جانب مؤيدي "حزب الله" وحماس في باريس يهاجمون الإيرانيين المعارضين لجمهورية خامنئي في إيران".

بدورها، كتبت ناشطة إيرانية في تغريدة أن "مجموعة من اليساريين، بالتعاون مع جماعات ضغط تابعة للملالي (وهي النسخة الفرنسية للوبي الإيراني في أميركا) أطلقت مظاهرات مناهضة للحرب دفاعا عن الملالي".

وأضافت: "ذهبنا إلى هناك لنقول "لا للحرب ولا للملالي" لكن مجموعة "لا للحرب مع إيران" قاموا بضربنا".

فریاد زدیم که نایاک لابی رژیم ایران است ،مجوز و میکروفن نداشتیم اما صدایمان بلندتر از آن ها بود ،چون صدای شما بودیم ،پوریا و ندا و ستار و مسافران هواپیما و ۱۵۰۰ کشته شده ی آبان در من شعار می دادند و فریاد می زدند . pic.twitter.com/82VyJJP2BQ — Mahtab ghorbani (@Mahtab_ghorbani) January 25, 2020

وكانت إيران شهدت مظاهرات قبل أسبوعين تخللتها هتافات منددة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون المرشد بالرحيل، وهتفوا: "النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية.

مظاهرات في إيران

ووصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز. وقام المحتجون بتمزيق صور لقاسم سليماني، رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة أميركية بالعاصمة العراقية بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وهدد الحرس الثوري المحتجين ردا على الموجة الجديدة من الاحتجاجات. ووصف علي شيرازي، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، المحتجين "بالتبعية لأميركا وإسرائيل".

وثارت التظاهرات في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته، وانطلقت تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وذكرت وكالة "فارس" أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.