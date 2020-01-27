الحرس الثوري يرد على قيادي سابق حول دية سليمان

استنكر المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، تصريحات أدلى بها حسن عباسي، القيادي السابق في الحرس، الذي ادعى أن الحرس كسب المليارات من احتجاز الرهائن الأجانب، وكذلك 3 مليارات دية من قطر لدم قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

ووفقاً لوكالة الحرس الثوري "سباه نيوز" فقد اعتبر شريف أن تصريحات عباسي حول "كيفية تأمين ميزانية الحرس الثوري" بأنها "اجتهادات شخصية" و"غير قانونية". وقال إن "استخبارات الحرس الثوري تواجه دوماً العناصر المتوغلة وجواسيس الأجهزة الغربية في إطار القانون".

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تصريحات غير منطقية

وأضاف شريف أن "الخبير المذكور الذي أطلق تصريحات غير منطقية كان قد تحدث سابقاً بهذا المنطق، وقد استغلها الكارهون للهجوم على الحرس الثوري".

وكان حسن عباسي قد تحدث في مناسبة في طهران قائلا إن "الحرس الثوري كسب من أميركا مليارا و700 مليون دولار كفدية مقابل إطلاق سراح جيسون رضائيان، مراسل واشنطن بوست، وكذلك 3 مليارات دولار نقداً من قطر كدية لدم قاسم سليماني".

بدوره، هاجم موقع "عصر إيران" المقرب من حكومة حسن روحاني، تصريحات حسن عباسي واتهمه بالعمالة لصالح إسرائيل بسبب إطلاق مثل هذه التصريحات. وذكر الموقع في تقرير أن حسن عباسي لا يزال عضواً في الحرس الثوري، وقد حوكم قبل فترة في محكمة عسكرية بسبب تصريحات متطرفة أخرى ضد حكومة روحاني.

وطالب الموقع عباسي بتقديم الاستقالة من الحرس الثوري إذا كان يريد دخول ميدان السياسة واستهداف رموز الحكومة.

يذكر أن عباسي، القيادي السابق بالحرس الثوري هو من رموز التيار المتشدد في إيران ويشغل حالياً منصب رئيس مركز دراسات "يقين"، وقد اعتقل لنحو شهرين، عقب اتهامه من قبل وزير الاستخبارات الإيرانية بالتواصل مع مواقع معارضة.

"كسينجر إيران"

ويعُرف حسن عباسي الذي يلقبه أنصاره بـ "كسينجر إيران" بتصريحاته المثيرة للجدل، حيث كان قد وضع شروطاً للتفاوض مع أميركا منها أن "تقوم بإغلاق مركز وول ستريت، وتعلن الإسلام وتفرض الحجاب على النساء".

وكان حسن عباسي قد اعتقل سابقاً بناءً على شكوى من الجيش 2015 وأفرج عنه بعد بضعة أيام، بسبب انتقاده خلال اجتماع في جامعة طهران حياد هذه المؤسسة العسكرية قائلا: "حتى لو غرقت هذه البلاد لن يتحرك الجيش ولن يتخذ أي موقف".