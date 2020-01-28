إيران تمنع أسر ضحايا طائرة أوكرانيا من السفر لكندا لحضور الجنازات

أفادت مواقع إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن طهران منعت أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية من السفر لكندا لحضور الجنازات.

وكانت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين رفعت شكوى ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها.

وذكر "المركز الدولي لحقوق الإنسان" ومقره في تورنتو، أنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة " غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي" القانونية.

موضوع يهمك بعد تكتمها عن التفاصيل، رغم إعلان الحرس الثوري أن أحد عناصره أطلق صاروخا قصير المدى باتجاه الطائرة عن طريق الخطأ، أعلنت... بعد التكتم.. تفاصيل جديدة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية إيران

كما أكد المركز في تغريدات عبر حسابه على تويتر، السبت الماضي، أنه "تم رفع دعوى ضد إيران نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية".

ورفعت الدعوى أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي تم إقراره عام 2012 بعنوان "العدالة لضحايا الإرهاب".

ويذكر أن اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين تسبب في تدويل القضية، وحمّل إيران مسؤولية جديدة لعدم إلغائها الرحلات المدنية عندما كانت على شفا مواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن قصفت قاعدة عراقية يتواجد فيها قوات أميركية قبيل إسقاط الطائرة.