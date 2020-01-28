روحاني: للانتخابات المقبلة تأثير على سياسة إيران الخارجية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأميركية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة. وأضاف روحاني أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران في فبراير/شباط سيكون لها تأثير على السياسة الإقليمية والدولية.

وقال: "أي بلد صغير قد يفرض علينا إرادته لو لم نمتلك القوة".

روحاني والحرس الثوري

وكانت "ديلي تلغراف" نشرت عدة موضوعات عن الوضع في إيران منها تقرير بعنوان "التوتر بين الرئيس روحاني والحرس الثوري الإيراني يخرج إلى العلن".

ويستدل التقرير على ذلك بالانتقادات التي وجهها مكتب الرئيس حسن روحاني للحرس الثوري واتهامه بخداعهم بخصوص إسقاط الطائرة الأوكرانية.

صحيفة "ذا غارديان"، من جانبها، نشرت مقالاً تحليلياً لجوليان بورغر، بعنوان "أزمة إيران ربما تشكل فرصة للولايات المتحدة".

ويقول بورغر إن الرئيس ترمب "امتدح الصور التي جاءت من إيران وتوضح رفض الطلاب الإيرانيين السير فوق العلم الأميركي واعتبرها تقدماً كبيراً، لكن رغم ذلك يبدو أن إدارته ليست مستعدة لتقديم أي شيء للإيرانيين أكثر من الكلمات التشجيعية".