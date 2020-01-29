روحاني يتهكم.. وأفغانستان ترد: بلدنا لا يسجن المعارضين

بعد أن انتشر فيديو للرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث خلاله عن أهمية إجراء الانتخابات والتصويت إلكترونياً، متهكماً على أفغانستان، رد أحد كبار مستشاري الرئیس الأفغاني.

وانتقد شاه حسين مرتضوي في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشیونال"، الثلاثاء، تصريح روحاني، واصفاً إياه بالمتهکم. وقال مخاطبًا روحاني: "لا تسخروا، وتعلموا منا".

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كما أضاف: "بالنسبة لأفغانستان التي قضت 40 عامًا في الحرب، من المهم للغاية الآن السعي من أجل قيم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

إلى ذلك، اعتبر أن "أفغانستان تتصدر تصنيف حرية التعبير بين بلدان المنطقة". وأضاف: "في عام 2015 أصبح المنافس في الانتخابات الأفغانیة شريكا في السلطة، لكن في بلدنا المجاور (إيران) ذهب المنافس الانتخابي إلى السجن".

وتابع: "في أفغانستان ليس لدينا سجناء سياسيون، ولا سجناء صحافيون، ولسنا مجتمعًا أحاديًا. أفغانستان تتمتع بكثير من الأشياء الجيدة والجمیلة التي لا يمتلكها الكثير من الدول المجاورة. تعلموا من أفغانستان!".

وكان روحاني انتقد في كلمته، الاثنين، معارضة إجراء الانتخابات إلكترونياً. وقال: "لنجعل هذه الانتخابات إلکترونیة، حتی أفغانستان فعلت ذلك"، ليضحك بعدها، وترتفع في الصالة ضحكات الحاضرين أيضا.