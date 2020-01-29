"حكومة بلادك تبحث عنك".. تركيا ترحل مغنياً إيرانياً

بطلب من الحكومة الإيرانية، اعتقلت الشرطة التركية، الثلاثاء، مغني الراب الإيراني أمير حسين مقصودلو، المعروف بـ"تتلو"، وقامت بترحيله إلى طهران، وذلك بتهمة "إهانة رموز دينية للطائفة الشيعية خلال إحدى حفلاته".

في التفاصيل، نشر المغني الإيراني صورة له على موقع "إنستغرام" عبر خاصية "ستوري"، تظهر عملية اعتقاله وترحيله إلى طهران.

وأكد المغني أن الحكومة التركية اعتقلته، وقالت له "إن الحكومة الإيرانية تبحث عنه".

يشار إلى أن إيران كانت قد أعلنت في أكتوبر 2018، عن تشكيل ملف أمني لتتلو، وأصدرت عليه حكماً غيابياً، ومن ثم وضعته في القائمة الحمراء للشرطة الدولية "الإنتربول"، بسبب "تصريحاته في الخارج"، وفقاً للمتحدث الرسمي للشرطة الإيرانية.

أمامه سجن وجلد

من جانبه، قال "روناك"، مدير أعمال المغني الإيراني: "إن تتلو عاش في تركيا سنوات، وتم منحه تأشيرة بريطانية مؤخراً، واعتقل أثناء سفره إلى لندن".

وبحسب التهم الموجهة له، سيواجه عقوبتي السجن والجلد.

يذكر أن "تتلو" المولود في طهران عام 1987، والذي بدأ مسيرته الفنية في 2004، له سجل طويل من الاعتقالات مع النظام الإيراني. ففي ديسمبر 2013، اعتقلته شرطة ما تعرف بـ "الأمن الأخلاقي"، ثم أطلقت سراحه، بعد عدة أيام.

وبعدها تم اعتقاله مرة ثانية في سبتمبر 2016، بتهمة "تحريض الشباب على الفساد والدعارة".