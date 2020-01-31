طهران: عقوبات أميركا الجديدة غير مؤثرة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الجمعة، أن العقوبات الأميركية الجديدة على البرنامج النووي الإيراني لن يكون لها "أي تأثير".

كما علق حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، على "تويتر" حول فرض عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بقوله: "إيران ستواصل تطورها النووي بكل قوة".

وأعلنت واشنطن، الخميس، عقوبات جديدة على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها صالحي بتهمة "الاضطلاع بدور مهم في عدم احترام إيران تعهدها النووي الرئيسي عبر تجاوز سقف مخزون اليورانيوم ومستوى تخصيبه".

وقال موسوي في بيان إن "صالحي شخصية علمية وسياسية معروفة"، لافتا إلى أن هذه العقوبات التي تعكس "يأس" الأميركيين "لن يكون لها أي تأثير على تقدم البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية في إيران".

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ويحمل صالحي دكتوراه في الهندسة النووية من معهد التكنولوجيا في ماساشوستس الأميركية، وكان وزيرا لخارجية بلاده بين 2010 و2013 قبل أن يتولى رئاسة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

ومنذ أيار/مايو 2019، تنصلت طهران من التزامات عدة نص عليها الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي وقع في 2015، وذلك ردا على قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق وإعادة العمل بعقوبات اقتصادية شديدة تطاول إيران.