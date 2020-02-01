للمرة الثانية بأقل من أسبوع.. طائرة إيرانية تخرج عن المدرج

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في حادثة هي الثانية في أقل من أسبوع، قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن طائرة تابعة لشركة "إيران إير" خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه غرب البلاد من دون وقوع إصابات، اليوم السبت. وأضاف أن الرحلة الجوية الإيرانية القادمة من العاصمة طهران لم تواجه أي مشاكل فنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن إحدى عجلات الطائرة انزلقت 6 أمتار بسبب تساقط الثلوج بكثافة أثناء سير الطائرة بعد الهبوط.

وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تنحرف فيها طائرة عن المدرج في إيران. ويوم الاثنين، خرجت طائرة ركاب إيرانية تقل نحو 150 راكباً عن المدرج إلى الطريق السريع المجاور للمطار في مدينة ماهشهر الجنوبية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بخروج طائرة إيرانية عن مسارها لدى هبوطها على المدرج، صباح الاثنين، حيث دخلت أحد الشوارع بمدينة معشور جنوب إقليم الأحواز.

وكان على متن الطائرة التي تتبع خطوط شركة "كاسبيَن" Caspian Airlines التابعة للحرس الثوري، 130 مسافراً لم يصب أحد منهم بأذى، بحسب المسؤولين الإيرانيين.

وخرجت الطائرة القادمة من طهران عن مسارها عند الهبوط، حيث تظهر اللقطات التي انتشرت عنها في مواقع التواصل هلع المسافرين وخروجهم راجلين من مخارج الطائرة.

وما زالت إيران تعاني من تداعيات سقوط طائرة ركاب أوكرانية فوق طهران في شهر يناير/كانون الثاني. وأسقط الحرس الثوري الطائرة في وقت سابق من هذا الشهر وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ 176.

ولدى إيران تاريخ من الحوادث الجوية المتكررة التي يلقى باللوم فيها على طائراتها المتهالكة وسوء الصيانة.