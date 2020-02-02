أستراليا ترفض منح تأشيرات رياضية لإيرانيين خشية اللجوء

في ظل استمرار ظاهرة طلب لجوء أبطال الرياضة الإيرانيين إلى الدول الغربية أثناء دعوتهم للمباريات، أعلن اتحاد الجمباز الإيراني أن سفارة أستراليا رفضت منح 3 متسابقين إيرانيين تأشيرات رياضية خوفاً من لجوئهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن زهراء اينتشه درغاهي، رئيسة اتحاد الجمباز الإيراني، أن الاتحاد قدم أسماء متسابقي الجمباز الثلاثة منذ 3 أشهر للسفارة الأسترالية إلا أنها رفضت منحهم التأشيرات.

وأكدت درغاهي أن السفارة ذكرت للاتحاد عبر البريد الإلكتروني أن رفض الطلبات جاء بسبب "ظروف إيران الاقتصادية" و" احتمال تقديم الرياضيين طلبات لجوء".

واتهمت رئيسة اتحاد الجمباز الإيراني، السلطات الأسترالية بـ "التسييس" قائلة إن "هذا القرار يتناقض مع روح الأولمبياد والمباريات الرياضية".

ووفقا لوكالة "إرنا"، كان من المقرر أن يشارك لاعبو الجمباز الثلاثة وهم: سعید رضا کیخا وعبدالله جامعي ومهدي أحمد کهني، في كأس ملبورن العالمية.

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وأعلن العديد من أبطال الرياضة الإيرانيين لجوئهم إلى مختلف الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأشهر الأخيرة، من بينهم كيميا علي زاده بطلة إيران للتايكواندو وهي السيدة الإيرانية الوحيدة التي كسبت ميداليات لبلدها في هذا المجال.

كما قام كل من علي رضا فيروزجا أستاذ الشطرنج، وسعيد ملائي بطل الجودو، ونافيد زنغنة بطل المصارعة، ومهدي خدابخشي وفرزاد ذوالقدري العضوين السابقين في منتخب تايكواندو ايران، بطلب اللجوء في مختلف الدول الاوروبية وغيرها والمشاركة في المباريات الدولية تحت أعلام الدول التي منحتهم اللجوء.