إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي للمراقبة.. في غضون أيام

قال رئيس الوكالة الفضائية الإيرانية الوطنية، أمس السبت، إن بلاده تستعد لأن تطلق "في غضون أيام قليلة" قمراً صناعياً جديداً للمراقبة أطلِق عليه اسم "ظفر".

وأوضح مرتضى بيراري لوكالة "فرانس برس" قائلاً: "بدأ تصنيع ظفر قبل ثلاث سنوات بمشاركة 80 عالماً إيرانياً"، بدون أن يحدد بدقة تاريخ إطلاقه.

وأضاف أن القمر يزن 113 كلغ ويمكنه أن يدور 15 مرة حول الأرض في اليوم، وسيوضع على المدار على بعد 530 كلم من الأرض بواسطة منصة الإطلاق "سيمورغ"، مشيراً إلى أن القمر صُمم ليكون عملانياً لفترة "تفوق 18 شهراً".

وأكد بيراري أن "المهمة الأساسية" للقمر ستكون "جمع مشاهد"، مؤكداً حاجة إيران لذلك خصوصاً لدراسة الزلازل والوقاية منها و"منع الكوارث الطبيعية" وتطوير الزراعة.

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وقال بيراري: "يتعلق الأمر بمرحلة جديدة بالنسبة لبلادنا"، مذكراً بأن إيران تمكنت في الماضي من وضع قمر صناعي في المدار على بعد 250 كلم من الأرض.

وفي حين يثير برنامج إيران للأقمار الصناعية قلق الدول الغربية، أكد المسؤول الإيراني إن بلاده "تكافح من أجل استخدام سلمي للفضاء" وأن "كافة أنشطتنا في مجال الفضاء شفافة".

كما أشار إلى أن منظمته تنوي الانتهاء من تصنيع "خمسة أقمار صناعية أخرى مع نهاية السنة" الإيرانية 1399 أي بحلول آذار/مارس 2021.

وكانت طهران أعلنت في كانون الثاني/يناير 2019 فشل وضع قمر "بيام" في المدار والذي كان مخصصاً لجمع معطيات عن تغير البيئة في إيران.

وسبق إطلاق "بيام"، تحذيرات من واشنطن التي كانت وصفت الأمر بـ"الاستفزاز" وبأنه انتهاك للقرار الدولي الرقم 2231.

ويدعو هذا القرار إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط على صلة بالصواريخ الباليستية المصممة للتمكن من نقل شحنات نووية، بما فيها عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا صواريخ باليستية".

وتؤكد طهران أنها لا تملك أي مشاريع لحيازة سلاح نووي وأن برامجها الباليستية والفضائية مشروعة ولا تنتهك القرار 2231.